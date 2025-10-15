$41.750.14
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 25579 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 23197 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 23585 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 21335 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17955 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 17305 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 32348 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 32399 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13758 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
США готові зробити свою частину у справі оборони України - Гегсет

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Європейські інвестиції в оборону України значно зросли. США готові зробити свою частину, але європейські партнери повинні брати більше відповідальності за оборону свого континенту.

США готові зробити свою частину у справі оборони України - Гегсет

Європейські інвестиції в оборону України значно зросли і Сполучені Штати готові зробити свою частину. Одночасно європейські партнери повинні брати на себе більше відповідальності за оборону свого континенту, заявив глава Пентагону Піт Гегсет, повідомляє УНН.

Деталі

За останні кілька місяців європейські інвестиції в оборону України значно зросли. Тепер, звичайно, Сполучені Штати зроблять свою частину

- зазначив Гегсет.

Одночасно очільник Пентагону додав, що європейські союзники повинні продовжити брати на себе основну відповідальність в обороні континенту.

Європейці повинні продовжувати брати на себе основну відповідальність за конвенційну оборону континенту. Зараз, як і раніше, ми продовжуватимемо конструктивно нагадувати нашим союзникам про всі наші зобов'язання згідно зі Статтею 3, яка передбачає, що завдяки постійній та ефективній самодопомозі та взаємодопомозі союзники підтримуватимуть та розвиватимуть свою індивідуальну та колективну здатність протистояти збройному нападу

- підкреслив Гегсет.

Також Піт Гегсет заявив, що ключовим шляхом до посилення оборони України є програма PURL.

Ключовим механізмом для встановлення миру в Україні, як уже згадувалося, є список пріоритетних прохань України до НАТО або ініціатива фінансування PURL. Для тих, хто незнайомий з PURL — це ініціатива, згідно з якою ми постачаємо зброю Україні. По суті, Європа платить, США надають зброю

- пояснив Гегсет.

Доповнення

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що агресія російського диктатора володимира путіна не обмежується Україною, що довело вторгнення дронів до Польщі, порушення повітряного простору Естонії, втручання у вибори в Молдові. Безпека Європи починається в Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна зараз є світовим лідером, коли йдеться про технології дронів та технології боротьби з ними. Союзники могли б вчитися у неї. 

Павло Зінченко

