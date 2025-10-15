США готові зробити свою частину у справі оборони України - Гегсет
Київ • УНН
Європейські інвестиції в оборону України значно зросли. США готові зробити свою частину, але європейські партнери повинні брати більше відповідальності за оборону свого континенту.
Європейські інвестиції в оборону України значно зросли і Сполучені Штати готові зробити свою частину. Одночасно європейські партнери повинні брати на себе більше відповідальності за оборону свого континенту, заявив глава Пентагону Піт Гегсет, повідомляє УНН.
Деталі
За останні кілька місяців європейські інвестиції в оборону України значно зросли. Тепер, звичайно, Сполучені Штати зроблять свою частину
Одночасно очільник Пентагону додав, що європейські союзники повинні продовжити брати на себе основну відповідальність в обороні континенту.
Європейці повинні продовжувати брати на себе основну відповідальність за конвенційну оборону континенту. Зараз, як і раніше, ми продовжуватимемо конструктивно нагадувати нашим союзникам про всі наші зобов'язання згідно зі Статтею 3, яка передбачає, що завдяки постійній та ефективній самодопомозі та взаємодопомозі союзники підтримуватимуть та розвиватимуть свою індивідуальну та колективну здатність протистояти збройному нападу
Також Піт Гегсет заявив, що ключовим шляхом до посилення оборони України є програма PURL.
Ключовим механізмом для встановлення миру в Україні, як уже згадувалося, є список пріоритетних прохань України до НАТО або ініціатива фінансування PURL. Для тих, хто незнайомий з PURL — це ініціатива, згідно з якою ми постачаємо зброю Україні. По суті, Європа платить, США надають зброю
Доповнення
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що агресія російського диктатора володимира путіна не обмежується Україною, що довело вторгнення дронів до Польщі, порушення повітряного простору Естонії, втручання у вибори в Молдові. Безпека Європи починається в Україні.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна зараз є світовим лідером, коли йдеться про технології дронів та технології боротьби з ними. Союзники могли б вчитися у неї.