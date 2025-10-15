$41.750.14
10:41 • 13174 просмотра
США готовы внести свой вклад в оборону Украины - Хегсет

Киев • УНН

 • 968 просмотра

Европейские инвестиции в оборону Украины значительно выросли. США готовы внести свой вклад, но европейские партнеры должны брать больше ответственности за оборону своего континента.

США готовы внести свой вклад в оборону Украины - Хегсет

Европейские инвестиции в оборону Украины значительно возросли, и Соединенные Штаты готовы внести свой вклад. В то же время европейские партнеры должны брать на себя больше ответственности за оборону своего континента, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает УНН.

Подробности

За последние несколько месяцев европейские инвестиции в оборону Украины значительно возросли. Теперь, конечно, Соединенные Штаты сделают свою часть

- отметил Хегсет.

Одновременно глава Пентагона добавил, что европейские союзники должны продолжать брать на себя основную ответственность в обороне континента.

Европейцы должны продолжать брать на себя основную ответственность за конвенциональную оборону континента. Сейчас, как и раньше, мы будем продолжать конструктивно напоминать нашим союзникам обо всех наших обязательствах согласно Статье 3, которая предусматривает, что благодаря постоянной и эффективной самопомощи и взаимопомощи союзники будут поддерживать и развивать свою индивидуальную и коллективную способность противостоять вооруженному нападению

- подчеркнул Хегсет.

Также Пит Хегсет заявил, что ключевым путем к усилению обороны Украины является программа PURL.

Ключевым механизмом для установления мира в Украине, как уже упоминалось, является список приоритетных просьб Украины к НАТО или инициатива финансирования PURL. Для тех, кто незнаком с PURL — это инициатива, согласно которой мы поставляем оружие Украине. По сути, Европа платит, США предоставляют оружие

- пояснил Хегсет.

Дополнение

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что агрессия российского диктатора Владимира Путина не ограничивается Украиной, что доказало вторжение дронов в Польшу, нарушение воздушного пространства Эстонии, вмешательство в выборы в Молдове. Безопасность Европы начинается в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина сейчас является мировым лидером, когда речь идет о технологиях дронов и технологиях борьбы с ними. Союзники могли бы учиться у нее. 

Павел Зинченко

