США готовы внести свой вклад в оборону Украины - Хегсет
Киев • УНН
Европейские инвестиции в оборону Украины значительно выросли. США готовы внести свой вклад, но европейские партнеры должны брать больше ответственности за оборону своего континента.
Европейские инвестиции в оборону Украины значительно возросли, и Соединенные Штаты готовы внести свой вклад. В то же время европейские партнеры должны брать на себя больше ответственности за оборону своего континента, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает УНН.
Подробности
За последние несколько месяцев европейские инвестиции в оборону Украины значительно возросли. Теперь, конечно, Соединенные Штаты сделают свою часть
Одновременно глава Пентагона добавил, что европейские союзники должны продолжать брать на себя основную ответственность в обороне континента.
Европейцы должны продолжать брать на себя основную ответственность за конвенциональную оборону континента. Сейчас, как и раньше, мы будем продолжать конструктивно напоминать нашим союзникам обо всех наших обязательствах согласно Статье 3, которая предусматривает, что благодаря постоянной и эффективной самопомощи и взаимопомощи союзники будут поддерживать и развивать свою индивидуальную и коллективную способность противостоять вооруженному нападению
Также Пит Хегсет заявил, что ключевым путем к усилению обороны Украины является программа PURL.
Ключевым механизмом для установления мира в Украине, как уже упоминалось, является список приоритетных просьб Украины к НАТО или инициатива финансирования PURL. Для тех, кто незнаком с PURL — это инициатива, согласно которой мы поставляем оружие Украине. По сути, Европа платит, США предоставляют оружие
Дополнение
Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что агрессия российского диктатора Владимира Путина не ограничивается Украиной, что доказало вторжение дронов в Польшу, нарушение воздушного пространства Эстонии, вмешательство в выборы в Молдове. Безопасность Европы начинается в Украине.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина сейчас является мировым лидером, когда речь идет о технологиях дронов и технологиях борьбы с ними. Союзники могли бы учиться у нее.