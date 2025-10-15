Україна є світовим лідером по технологіях дронів, ми можемо вчитися в неї - Рютте
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна є світовим лідером у технологіях дронів та боротьби з ними. НАТО використовує знання України та вживатиме додаткових заходів для боротьби з російськими безпілотниками.
Україна зараз є світовим лідером, коли йдеться про технології дронів та технології боротьби з ними. Союзники могли б вчитися у неї. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції, повідомляє УНН.
Україна, я думаю, зараз є номером один у світі, коли йдеться про технології дронів та технології боротьби з дронами, тому ми можемо вчитися у них, оскільки вони також підтримали Данію, коли вона зіткнулася з цими дронами два тижні тому
Генсек додав, що НАТО використовує всі знання, які Україна має про ці технології.
Доповнення
Північноатлантичний Альянс (НАТО) вживатиме додаткових заходів для боротьби з російськими безпілотниками. Зокрема відбувається тестування новітніх інтегрованих систем для боротьби з повітряними цілями.
Німеччина розмістить винищувачі Eurofighter на польській військовій авіабазі в Мальборку для захисту східного флангу НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про це в кулуарах саміту НАТО в Брюсселі.