Україна є світовим лідером по технологіях дронів, ми можемо вчитися в неї - Рютте

$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 11239 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
10:14 • 20488 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 20375 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 20774 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 19004 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17158 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 16774 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 30507 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 30604 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13682 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.1м/с
59%
754мм
Популярнi новини
Екстрені відключення світла запровадили в низці областей15 жовтня, 05:19 • 27032 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 54605 перегляди
Аварійні відключення електроенергії охопили більше областей: деталі15 жовтня, 06:02 • 18100 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 30669 перегляди
Одеську МВА очолить голова Дніпропетровської ОВА Лисак - ЗМІ15 жовтня, 08:31 • 17153 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo11:45 • 12978 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 30770 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 30496 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 30594 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 54701 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Німеччина
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 59354 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 38470 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 40422 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 47757 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 51598 перегляди
Актуальне
The Guardian
Eurofighter Typhoon
NASAMS
IRIS-T
Безпілотний літальний апарат

Україна є світовим лідером по технологіях дронів, ми можемо вчитися в неї - Рютте

Київ • УНН

 • 842 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна є світовим лідером у технологіях дронів та боротьби з ними. НАТО використовує знання України та вживатиме додаткових заходів для боротьби з російськими безпілотниками.

Україна є світовим лідером по технологіях дронів, ми можемо вчитися в неї - Рютте

Україна зараз є світовим лідером, коли йдеться про технології дронів та технології боротьби з ними. Союзники могли б вчитися у неї. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції, повідомляє УНН.

Україна, я думаю, зараз є номером один у світі, коли йдеться про технології дронів та технології боротьби з дронами, тому ми можемо вчитися у них, оскільки вони також підтримали Данію, коли вона зіткнулася з цими дронами два тижні тому 

– додав Рютте.

Генсек додав, що НАТО використовує всі знання, які Україна має про ці технології.

Доповнення

Північноатлантичний Альянс (НАТО) вживатиме додаткових заходів для боротьби з російськими безпілотниками. Зокрема відбувається тестування новітніх інтегрованих систем для боротьби з повітряними цілями.

Німеччина розмістить винищувачі Eurofighter на польській військовій авіабазі в Мальборку для захисту східного флангу НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про це в кулуарах саміту НАТО в Брюсселі.

Антоніна Туманова

ПолітикаТехнології
Війна в Україні
Марк Рютте
Eurofighter Typhoon
НАТО
Борис Пісторіус
Брюссель
Данія
Німеччина
Україна
Польща