Україна є світовим лідером по технологіях дронів, ми можемо вчитися в неї - Рютте

Україна зараз є світовим лідером, коли йдеться про технології дронів та технології боротьби з ними. Союзники могли б вчитися у неї. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції, повідомляє УНН.

Україна, я думаю, зараз є номером один у світі, коли йдеться про технології дронів та технології боротьби з дронами, тому ми можемо вчитися у них, оскільки вони також підтримали Данію, коли вона зіткнулася з цими дронами два тижні тому