Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
10:14 • 13810 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 15934 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 16426 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
08:32 • 15386 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
08:03 • 15625 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 15696 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
07:17 • 27024 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 27214 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13556 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
НАТО вживатиме додаткових заходів для боротьби з дронами - Рютте

Київ • УНН

 • 248 перегляди

НАТО запроваджує додаткові заходи для боротьби з російськими безпілотниками, тестуючи новітні інтегровані системи. Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про розширення зусиль Альянсу щодо виявлення, відстеження та нейтралізації повітряних загроз.

Північноатлантичний Альянс (НАТО) вживатиме додаткових заходів для боротьби з російськими безпілотниками. Зокрема відбувається тестування новітніх інтегрованих систем для боротьби з повітряними цілями, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції, повідомляє УНН.

Деталі

НАТО запровадить низку додаткових заходів щодо боротьби з безпілотниками, ми розширюватимемо і прискорюватимемо наші зусилля. Я думаю, що це яскравий приклад швидкої та ефективної співпраці, яка стала можливою завдяки НАТО

- зазначив Рютте.

Генсек НАТО додав, що Альянс реагуватиме на гібридні загрози, використовуючи інтегровані системи задля боротьби з повітряними загрозами.

Ми будемо спиратися на цю модель, реагуючи на гібридні загрози, зокрема від безпілотників, і продовжуватимемо розвивати наші механізми для обміну можливостями між союзниками. У контексті Східної півкулі ми тестуємо інтегровані системи, які допоможуть нам виявляти, відстежувати та нейтралізувати повітряні загрози

- підкреслив Рютте.

Доповнення

Швеція, Естонія та Фінляндія у середу пообіцяли зробити внески для збільшення витрат на закупівлю американської зброї для України, але такі країни, як Іспанія, Італія, Франція та Велика Британія, зіткнулися з критикою за стриманість.

Павло Зінченко

