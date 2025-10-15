НАТО вживатиме додаткових заходів для боротьби з дронами - Рютте
Київ • УНН
Північноатлантичний Альянс (НАТО) вживатиме додаткових заходів для боротьби з російськими безпілотниками. Зокрема відбувається тестування новітніх інтегрованих систем для боротьби з повітряними цілями, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції, повідомляє УНН.
Деталі
НАТО запровадить низку додаткових заходів щодо боротьби з безпілотниками, ми розширюватимемо і прискорюватимемо наші зусилля. Я думаю, що це яскравий приклад швидкої та ефективної співпраці, яка стала можливою завдяки НАТО
Генсек НАТО додав, що Альянс реагуватиме на гібридні загрози, використовуючи інтегровані системи задля боротьби з повітряними загрозами.
Ми будемо спиратися на цю модель, реагуючи на гібридні загрози, зокрема від безпілотників, і продовжуватимемо розвивати наші механізми для обміну можливостями між союзниками. У контексті Східної півкулі ми тестуємо інтегровані системи, які допоможуть нам виявляти, відстежувати та нейтралізувати повітряні загрози
Доповнення
Швеція, Естонія та Фінляндія у середу пообіцяли зробити внески для збільшення витрат на закупівлю американської зброї для України, але такі країни, як Іспанія, Італія, Франція та Велика Британія, зіткнулися з критикою за стриманість.