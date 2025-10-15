НАТО будет принимать дополнительные меры для борьбы с дронами - Рютте
Киев • УНН
НАТО вводит дополнительные меры для борьбы с российскими беспилотниками, тестируя новейшие интегрированные системы. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о расширении усилий Альянса по обнаружению, отслеживанию и нейтрализации воздушных угроз.
Североатлантический альянс (НАТО) примет дополнительные меры для борьбы с российскими беспилотниками. В частности, происходит тестирование новейших интегрированных систем для борьбы с воздушными целями, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции, сообщает УНН.
Подробности
НАТО введет ряд дополнительных мер по борьбе с беспилотниками, мы будем расширять и ускорять наши усилия. Я думаю, что это яркий пример быстрого и эффективного сотрудничества, которое стало возможным благодаря НАТО
Генсек НАТО добавил, что Альянс будет реагировать на гибридные угрозы, используя интегрированные системы для борьбы с воздушными угрозами.
Мы будем опираться на эту модель, реагируя на гибридные угрозы, в частности от беспилотников, и будем продолжать развивать наши механизмы для обмена возможностями между союзниками. В контексте Восточного полушария мы тестируем интегрированные системы, которые помогут нам выявлять, отслеживать и нейтрализовать воздушные угрозы
Дополнение
Швеция, Эстония и Финляндия в среду пообещали внести свой вклад в увеличение расходов на закупку американского оружия для Украины, но такие страны, как Испания, Италия, Франция и Великобритания, столкнулись с критикой за сдержанность.