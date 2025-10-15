$41.750.14
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографика
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактика
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
15 октября
НАТО будет принимать дополнительные меры для борьбы с дронами - Рютте

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 236 просмотра

НАТО вводит дополнительные меры для борьбы с российскими беспилотниками, тестируя новейшие интегрированные системы. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о расширении усилий Альянса по обнаружению, отслеживанию и нейтрализации воздушных угроз.

НАТО будет принимать дополнительные меры для борьбы с дронами - Рютте

Североатлантический альянс (НАТО) примет дополнительные меры для борьбы с российскими беспилотниками. В частности, происходит тестирование новейших интегрированных систем для борьбы с воздушными целями, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции, сообщает УНН.

Подробности

НАТО введет ряд дополнительных мер по борьбе с беспилотниками, мы будем расширять и ускорять наши усилия. Я думаю, что это яркий пример быстрого и эффективного сотрудничества, которое стало возможным благодаря НАТО

- отметил Рютте.

Генсек НАТО добавил, что Альянс будет реагировать на гибридные угрозы, используя интегрированные системы для борьбы с воздушными угрозами.

Мы будем опираться на эту модель, реагируя на гибридные угрозы, в частности от беспилотников, и будем продолжать развивать наши механизмы для обмена возможностями между союзниками. В контексте Восточного полушария мы тестируем интегрированные системы, которые помогут нам выявлять, отслеживать и нейтрализовать воздушные угрозы

- подчеркнул Рютте.

Дополнение

Швеция, Эстония и Финляндия в среду пообещали внести свой вклад в увеличение расходов на закупку американского оружия для Украины, но такие страны, как Испания, Италия, Франция и Великобритания, столкнулись с критикой за сдержанность.

Павел Зинченко

