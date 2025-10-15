Украина является мировым лидером по технологиям дронов, мы можем учиться у нее - Рютте

Украина сейчас является мировым лидером, когда речь идет о технологиях дронов и технологиях борьбы с ними. Союзники могли бы учиться у нее. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции, сообщает УНН.

Украина, я думаю, сейчас является номером один в мире, когда речь идет о технологиях дронов и технологиях борьбы с дронами, поэтому мы можем учиться у них, поскольку они также поддержали Данию, когда она столкнулась с этими дронами две недели назад