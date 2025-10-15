Украина является мировым лидером по технологиям дронов, мы можем учиться у нее - Рютте
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина является мировым лидером в технологиях дронов и борьбы с ними. НАТО использует знания Украины и будет принимать дополнительные меры для борьбы с российскими беспилотниками.
Украина сейчас является мировым лидером, когда речь идет о технологиях дронов и технологиях борьбы с ними. Союзники могли бы учиться у нее. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции, сообщает УНН.
Украина, я думаю, сейчас является номером один в мире, когда речь идет о технологиях дронов и технологиях борьбы с дронами, поэтому мы можем учиться у них, поскольку они также поддержали Данию, когда она столкнулась с этими дронами две недели назад
Генсек добавил, что НАТО использует все знания, которые Украина имеет об этих технологиях.
Дополнение
Североатлантический Альянс (НАТО) будет принимать дополнительные меры для борьбы с российскими беспилотниками. В частности, происходит тестирование новейших интегрированных систем для борьбы с воздушными целями.
Германия разместит истребители Eurofighter на польской военной авиабазе в Мальборке для защиты восточного фланга НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил об этом в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе.