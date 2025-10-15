Німеччина планує розмістити винищувачі у Польщі для захисту східного флангу НАТО
Київ • УНН
Німеччина розмістить винищувачі Eurofighter на польській військовій авіабазі в Мальборку для захисту східного флангу НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про це в кулуарах саміту НАТО в Брюсселі, пише УНН з посиланням на tagesschau.
Деталі
"Ми зробимо внесок у захист східного флангу за допомогою патрульних польотів", – сказав він.
Пісторіус не надав жодних конкретних подробиць щодо того, скільки додаткових німецьких винищувачів буде надано для цієї мети.
У майбутньому Німеччина буде "ще більш активною, присутньою та помітною" на східному кордоні НАТО, сказав Пісторіус.
Доповнення
Після вторгнення 19 російських безпілотників у польський повітряний простір у вересні Німеччина вже збільшила кількість своїх винищувачів Eurofighter для повітряного спостереження на авіабазі Росток-Лааге з двох до чотирьох у межах ініціативи НАТО "Східний вартовий" (Eastern Sentry).