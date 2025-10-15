Германия планирует разместить истребители в Польше для защиты восточного фланга НАТО
Киев • УНН
Германия разместит истребители Eurofighter на польской военной авиабазе в Мальборке для защиты восточного фланга НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил об этом в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.
Детали
"Мы внесем вклад в защиту восточного фланга с помощью патрульных полетов", – сказал он.
Писториус не предоставил никаких конкретных подробностей относительно того, сколько дополнительных немецких истребителей будет предоставлено для этой цели.
В будущем Германия будет "еще более активной, присутствующей и заметной" на восточной границе НАТО, сказал Писториус.
Дополнение
После вторжения 19 российских беспилотников в польское воздушное пространство в сентябре Германия уже увеличила количество своих истребителей Eurofighter для воздушного наблюдения на авиабазе Росток-Лааге с двух до четырех в рамках инициативы НАТО "Восточный страж" (Eastern Sentry).