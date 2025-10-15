Підтримка повинна відповідати ескалації путіна, безпечна Європа потребує сильної України - Гілі
Київ • УНН
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що агресія російського диктатора володимира путіна не обмежується Україною, що довело вторгнення дронів до Польщі, порушення повітряного простору Естонії, втручання у вибори в Молдові. Безпека Європи починається в Україні. Про це Гілі заявив під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), передає УНН.
Деталі
Наша підтримка повинна відповідати ескалації путіна, і наша роль як членів UDCG полягає в тому, щоб гарантувати силу України. За вісім місяців ця група успішно забезпечила зобов'язання на суму 50 млрд фунтів стерлінгів для військової допомоги Україні. Ми можемо оголосити, що UDCG, Україна та НАТО будуть ще тісніше співпрацювати, щоб відповідати на виклики
За його словами, Велика Британія цього року витратить рекордну в історії суму на військову допомогу Україні, і лише за останні 6 місяців в Україну було доставлено понад 85 тис. дронів.
Ми також підписали нову угоду про промислове партнерство з Україною, завдяки якій ми швидко розробимо нові вдосконалені дрони-перехоплювачі, які будемо масово виробляти, а потім постачати в Україну тисячами. Агресія путіна не обмежується Україною: вторгнення дронів до Польщі, порушення повітряного простору Естонії, втручання у вибори в Молдові. Безпечна Європа потребує сильної України. А безпека для всіх наших країн починається в Україні. Тож давайте сьогодні підтвердимо нашу мету та наші пріоритети
Нагадаємо
Велика Британія продовжить постачати безпілотники Україні і здійснювати польоти літаків над Польщею до кінця року, щоб протистояти російській агресії, що росте.