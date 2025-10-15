Підтримка повинна відповідати ескалації путіна, безпечна Європа потребує сильної України - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що агресія російського диктатора володимира путіна не обмежується Україною, що довело вторгнення дронів до Польщі, порушення повітряного простору Естонії, втручання у вибори в Молдові. Безпека Європи починається в Україні. Про це Гілі заявив під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), передає УНН.

Наша підтримка повинна відповідати ескалації путіна, і наша роль як членів UDCG полягає в тому, щоб гарантувати силу України. За вісім місяців ця група успішно забезпечила зобов'язання на суму 50 млрд фунтів стерлінгів для військової допомоги Україні. Ми можемо оголосити, що UDCG, Україна та НАТО будуть ще тісніше співпрацювати, щоб відповідати на виклики