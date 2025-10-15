Поддержка должна соответствовать эскалации путина, безопасная Европа нуждается в сильной Украине - Хили

$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 10877 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 19609 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 19775 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 20186 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 18533 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 16977 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 16660 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 30035 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 30149 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13668 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.5м/с
58%
754мм
Популярные новости
Экстренные отключения света введены в ряде областей15 октября, 05:19 • 26504 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 53654 просмотра
Аварийные отключения электроэнергии охватили больше областей: детали15 октября, 06:02 • 17585 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 29747 просмотра
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ15 октября, 08:31 • 16523 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 12464 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 29896 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 30048 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 30165 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 53808 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Брюссель
Соединённые Штаты
Эстония
Германия
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 59138 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 38263 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 40224 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 47575 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 51422 просмотра
Актуальное
Хранитель
Еврофайтер Тайфун
НАСАМС
ИРИС-Т
Беспилотный летательный аппарат

Поддержка должна соответствовать эскалации путина, безопасная Европа нуждается в сильной Украине - Хили

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Джон Хили заявил, что агрессия рф не ограничивается Украиной, о чем свидетельствуют инциденты в Польше, Эстонии и Молдове. Он подчеркнул, что безопасность Европы начинается в Украине.

Поддержка должна соответствовать эскалации путина, безопасная Европа нуждается в сильной Украине - Хили

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что агрессия российского диктатора владимира путина не ограничивается Украиной, что доказало вторжение дронов в Польшу, нарушение воздушного пространства Эстонии, вмешательство в выборы в Молдове. Безопасность Европы начинается в Украине. Об этом Хили заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), передает УНН.

Детали

Наша поддержка должна соответствовать эскалации Путина, и наша роль как членов UDCG заключается в том, чтобы гарантировать силу Украины. За восемь месяцев эта группа успешно обеспечила обязательства на сумму 50 млрд фунтов стерлингов для военной помощи Украине. Мы можем объявить, что UDCG, Украина и НАТО будут еще теснее сотрудничать, чтобы отвечать на вызовы

 - сказал Хили.

По его словам, Великобритания в этом году потратит рекордную в истории сумму на военную помощь Украине, и только за последние 6 месяцев в Украину было доставлено более 85 тыс. дронов.

Мы также подписали новое соглашение о промышленном партнерстве с Украиной, благодаря которому мы быстро разработаем новые усовершенствованные дроны-перехватчики, которые будем массово производить, а затем поставлять в Украину тысячами. Агрессия путина не ограничивается Украиной: вторжение дронов в Польшу, нарушение воздушного пространства Эстонии, вмешательство в выборы в Молдове. Безопасная Европа нуждается в сильной Украине. А безопасность для всех наших стран начинается в Украине. Так что давайте сегодня подтвердим нашу цель и наши приоритеты

- добавил Хили.

Напомним

Великобритания продолжит поставлять беспилотники Украине и осуществлять полеты самолетов над Польшей до конца года, чтобы противостоять растущей российской агрессии.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Джон Хили
НАТО
Великобритания
Европа
Эстония
Украина
Молдова
Беспилотный летательный аппарат
Польша