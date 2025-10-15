Поддержка должна соответствовать эскалации путина, безопасная Европа нуждается в сильной Украине - Хили

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что агрессия российского диктатора владимира путина не ограничивается Украиной, что доказало вторжение дронов в Польшу, нарушение воздушного пространства Эстонии, вмешательство в выборы в Молдове. Безопасность Европы начинается в Украине. Об этом Хили заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), передает УНН.

Наша поддержка должна соответствовать эскалации Путина, и наша роль как членов UDCG заключается в том, чтобы гарантировать силу Украины. За восемь месяцев эта группа успешно обеспечила обязательства на сумму 50 млрд фунтов стерлингов для военной помощи Украине. Мы можем объявить, что UDCG, Украина и НАТО будут еще теснее сотрудничать, чтобы отвечать на вызовы