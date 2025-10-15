Поддержка должна соответствовать эскалации путина, безопасная Европа нуждается в сильной Украине - Хили
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что агрессия российского диктатора владимира путина не ограничивается Украиной, что доказало вторжение дронов в Польшу, нарушение воздушного пространства Эстонии, вмешательство в выборы в Молдове. Безопасность Европы начинается в Украине. Об этом Хили заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), передает УНН.
Детали
Наша поддержка должна соответствовать эскалации Путина, и наша роль как членов UDCG заключается в том, чтобы гарантировать силу Украины. За восемь месяцев эта группа успешно обеспечила обязательства на сумму 50 млрд фунтов стерлингов для военной помощи Украине. Мы можем объявить, что UDCG, Украина и НАТО будут еще теснее сотрудничать, чтобы отвечать на вызовы
По его словам, Великобритания в этом году потратит рекордную в истории сумму на военную помощь Украине, и только за последние 6 месяцев в Украину было доставлено более 85 тыс. дронов.
Мы также подписали новое соглашение о промышленном партнерстве с Украиной, благодаря которому мы быстро разработаем новые усовершенствованные дроны-перехватчики, которые будем массово производить, а затем поставлять в Украину тысячами. Агрессия путина не ограничивается Украиной: вторжение дронов в Польшу, нарушение воздушного пространства Эстонии, вмешательство в выборы в Молдове. Безопасная Европа нуждается в сильной Украине. А безопасность для всех наших стран начинается в Украине. Так что давайте сегодня подтвердим нашу цель и наши приоритеты
Напомним
Великобритания продолжит поставлять беспилотники Украине и осуществлять полеты самолетов над Польшей до конца года, чтобы противостоять растущей российской агрессии.