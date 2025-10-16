17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что 17 стран-членов НАТО присоединились к программе PURL, которая позволяет поставки американского оружия Украине. Изначально было шесть стран, но после встречи с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем их количество возросло до 17.
17 стран-членов НАТО теперь привержены программе PURL, которая позволяет союзникам поставки американского оружия для Украины, заявил Генсек НАТО Марк Рютте после встречи с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем 15 октября, пишет УНН.
Сегодня мы начали, фактически сегодня, с шести стран-членов, которые заявили о приверженности PURL. Изначально шесть. Итак, были Нидерланды и Германия, Канада, а затем Швеция, Норвегия и Дания. Но по результатам сегодняшней встречи у нас более половины всех стран-членов, то есть более шестнадцати, семнадцать стран-членов, которые сейчас заявили о приверженности PURL
