Шмыгаль попросил страны НАТО инвестировать 0,25% ВВП в оборону Украины

Министр обороны Денис Шмыгаль призвал партнеров инвестировать 0,25% ВВП в защиту Украины. Киев нуждается в помощи в покрытии половины суммы из 120 миллиардов долларов для финансирования военных нужд. Об этом он сказал во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), передает УНН.

Шмыгаль рассказал, что Украина нуждается в помощи для закрытия военных нужд.

Я хотел бы добавить несколько слов относительно наших общих оборонных потребностей на 2026 год. Мы оцениваем их в 120 миллиардов долларов. Украина покроет половину из 60 миллиардов из наших национальных ресурсов. Мы просим присоединиться к нам в покрытии другой половины. Самым эффективным способом удовлетворения этой потребности является выделение нашими европейскими и неевропейскими партнерами не менее 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины