Шмыгаль попросил страны НАТО инвестировать 0,25% ВВП в оборону Украины
Киев • УНН
Министр обороны Денис Шмыгаль призвал партнеров инвестировать 0,25% ВВП в защиту Украины, чтобы покрыть 60 миллиардов долларов из 120 миллиардов долларов, необходимых на военные нужды. Альтернативой является заем, обеспеченный замороженными российскими активами, для финансирования ВСУ.
Детали
Шмыгаль рассказал, что Украина нуждается в помощи для закрытия военных нужд.
Я хотел бы добавить несколько слов относительно наших общих оборонных потребностей на 2026 год. Мы оцениваем их в 120 миллиардов долларов. Украина покроет половину из 60 миллиардов из наших национальных ресурсов. Мы просим присоединиться к нам в покрытии другой половины. Самым эффективным способом удовлетворения этой потребности является выделение нашими европейскими и неевропейскими партнерами не менее 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины
Он также предложил другой вариант поддержки.
Если цель в 60 миллиардов долларов недостижима для Европы и для неевропейских партнеров, тогда единственным остающимся решением является заем, обеспеченный замороженными российскими активами, чтобы его можно было использовать для финансирования вооруженных сил Украины и удовлетворения их потребностей. Почему это важно для всех нас? Потому что вместе мы стремимся к новой европейской оборонной архитектуре, а армия Украины сегодня является самой опытной и боеспособной в Европе
Дополнение
Президент Владимир Зеленский сообщал, что в 2026 году Украина должна потратить 120 млрд долл на оборону. 60 млрд - дает украинский бюджет, а еще 60 - мне нужно найти на следующий год.
Bloomberg сообщал, что Европейский Союз все больше убежден, что использование около 200 миллиардов евро замороженных активов российского центрального банка является единственным жизнеспособным способом обеспечить стабильное финансирование Украины. Это обусловлено тем, что другие источники финансирования исчерпываются.