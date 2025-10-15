Шмигаль попросив країни НАТО інвестувати 0,25% ВВП в оборону України
Київ • УНН
Міністр оборони Денис Шмигаль закликав партнерів інвестувати 0,25% ВВП в захист України. Київ потребує допомоги у покритті половини суми зі 120 мільярдів доларів для фінансування військових потреб. Про це він сказав під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), передає УНН.
Деталі
Шмигаль розповів, що Україна потребує допомоги для закриття військових потреб.
Я хотів би додати кілька слів щодо наших загальних оборонних потреб на 2026 рік. Ми оцінюємо їх у 120 мільярдів доларів. Україна покриє половину з 60 мільярдів з наших національних ресурсів. Ми просимо приєднатися до нас у покритті іншої половини. Найефективнішим способом задоволення цієї потреби є виділення нашими європейськими та неєвропейськими партнерами не менше 0,25% свого ВВП на військову підтримку України
Він також запропонував інший варіант підтримки.
Якщо ціль у 60 мільярдів доларів є недосяжною для Європи та для неєвропейських партнерів, тоді єдиним рішенням, що залишається, є позика, забезпечена замороженими російськими активами, щоб її можна було використовувати для фінансування збройних сил України та задоволення їхніх потреб. Чому це важливо для всіх нас? Тому що разом ми прагнемо нової європейської оборонної архітектури, а армія України сьогодні є найдосвідченішою та найбоєздатнішою в Європі
Доповнення
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у 2026 році Україна має витратити 120 млрд дол на оборону. 60 млрд - дає український бюджет, а ще 60 - мені потрібно знайти на наступний рік.
Bloomberg повідомляв, що Європейський Союз дедалі більше переконаний, що використання близько 200 мільярдів євро заморожених активів російського центрального банку є єдиним життєздатним способом забезпечити стабільне фінансування України. Це зумовлено тим, що інші джерела фінансування вичерпуються.