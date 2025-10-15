Шмигаль попросив країни НАТО інвестувати 0,25% ВВП в оборону України

Міністр оборони Денис Шмигаль закликав партнерів інвестувати 0,25% ВВП в захист України. Київ потребує допомоги у покритті половини суми зі 120 мільярдів доларів для фінансування військових потреб. Про це він сказав під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), передає УНН.

Шмигаль розповів, що Україна потребує допомоги для закриття військових потреб.

Я хотів би додати кілька слів щодо наших загальних оборонних потреб на 2026 рік. Ми оцінюємо їх у 120 мільярдів доларів. Україна покриє половину з 60 мільярдів з наших національних ресурсів. Ми просимо приєднатися до нас у покритті іншої половини. Найефективнішим способом задоволення цієї потреби є виділення нашими європейськими та неєвропейськими партнерами не менше 0,25% свого ВВП на військову підтримку України