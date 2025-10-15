$41.750.14
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
10:14 • 20432 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 20337 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 20738 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 18979 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17147 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 16769 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 30479 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 30580 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13682 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Шмигаль попросив країни НАТО інвестувати 0,25% ВВП в оборону України

Київ • УНН

 • 350 перегляди

Міністр оборони Денис Шмигаль закликав партнерів інвестувати 0,25% ВВП у захист України, щоб покрити 60 мільярдів доларів із 120 мільярдів доларів, необхідних на військові потреби. Альтернативою є позика, забезпечена замороженими російськими активами, для фінансування ЗСУ.

Шмигаль попросив країни НАТО інвестувати 0,25% ВВП в оборону України

Міністр оборони Денис Шмигаль закликав партнерів інвестувати 0,25% ВВП в захист України. Київ потребує допомоги у покритті половини суми зі 120 мільярдів доларів для фінансування військових потреб. Про це він сказав під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), передає УНН.

Деталі

Шмигаль розповів, що Україна потребує допомоги для закриття військових потреб.

Я хотів би додати кілька слів щодо наших загальних оборонних потреб на 2026 рік. Ми оцінюємо їх у 120 мільярдів доларів. Україна покриє половину з 60 мільярдів з наших національних ресурсів. Ми просимо приєднатися до нас у покритті іншої половини. Найефективнішим способом задоволення цієї потреби є виділення нашими європейськими та неєвропейськими партнерами не менше 0,25% свого ВВП на військову підтримку України

- заявив Шмигаль.

Він також запропонував інший варіант підтримки.

Якщо ціль у 60 мільярдів доларів є недосяжною для Європи та для неєвропейських партнерів, тоді єдиним рішенням, що залишається, є позика, забезпечена замороженими російськими активами, щоб її можна було використовувати для фінансування збройних сил України та задоволення їхніх потреб. Чому це важливо для всіх нас? Тому що разом ми прагнемо нової європейської оборонної архітектури, а армія України сьогодні є найдосвідченішою та найбоєздатнішою в Європі

- сказав Шмигаль.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у 2026 році Україна має витратити 120 млрд дол на оборону. 60 млрд - дає український бюджет, а ще 60 - мені потрібно знайти на наступний рік.

Bloomberg повідомляв, що Європейський Союз дедалі більше переконаний, що використання близько 200 мільярдів євро заморожених активів російського центрального банку є єдиним життєздатним способом забезпечити стабільне фінансування України. Це зумовлено тим, що інші джерела фінансування вичерпуються.

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Контактна група з питань оборони України
Bloomberg
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль
Київ