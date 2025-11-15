Германия выделяет 150 миллионов евро на американское вооружение для Украины

$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 ноября, 18:09 • 16894 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 30529 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 26225 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 24601 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 21870 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 16465 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 40422 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 33368 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 53997 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 31146 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Британии приговорили к пожизненному заключению серийного маньяка из Китая14 ноября, 17:58 • 3394 просмотра
Новый прокурор Джорджии возглавил дело против Трампа по фальсификации выборов14 ноября, 18:17 • 3440 просмотра
Протест коренных народов заблокировал главный вход на COP30 в БразилииPhoto14 ноября, 18:29 • 2554 просмотра
В США зафиксировали первую смерть от аллергии на мясо после укуса клеща14 ноября, 19:09 • 4764 просмотра
В доме на Троещине, куда 14 ноября попал "шахед", жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи00:25 • 3572 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 40426 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 33375 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 29531 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 53999 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 282765 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Билл Клинтон
Кириакос Мицотакис
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 13135 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 40429 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 17996 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 34635 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 30355 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Германия выделяет 150 миллионов евро на американское вооружение для Украины

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Германия выделит 150 миллионов евро на приобретение американского вооружения для Украины в рамках механизма PURL. Эта инициатива предусматривает ускоренную поставку Украине американского вооружения, финансируемого европейскими партнерами.

Германия выделяет 150 миллионов евро на американское вооружение для Украины

Германия выделит 150 миллионов евро на приобретение американского вооружения для Украины. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи с главами оборонных ведомств Великобритании, Франции, Италии и Польши, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Подробности

Отмечается, что средства будут предоставлены в рамках механизма PURL. Инициатива предусматривает ускоренную поставку Украине американского вооружения и военных систем, которые финансируют европейские партнеры.

По словам посла США в НАТО Мэтью Уитакера, в 2026 году через эту программу планируют привлечь от 12 до 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения, необходимого Украине для продолжения борьбы на фронте.

Этой осенью Германия уже профинансировала крупный пакет PURL на 500 миллионов евро, и теперь есть еще одна новость. Мы договорились в короткий срок присоединиться к еще одному пакету

- сказал Писториус.

Он подчеркнул, что Россия совершает массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины накануне четвертой зимы большой войны.

"Путин стремится сделать эту зиму максимально тяжелой для Украины, подорвать моральный дух и сломить сопротивление украинцев", - отметил глава оборонного ведомства ФРГ.

Механизм PURL

США и НАТО запустили механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), цель которого ускорить поставки критически важного американского вооружения Украине при поддержке партнерских взносов.

Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) – это инициатива, в рамках которой союзники покупают вооружение у США для Украины. Программа включает регулярные пакеты, каждый стоимостью около 500 миллионов долларов. Украина составляет список наиболее нужного оружия.

В октябре 2025 года Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что 17 стран-членов НАТО присоединились к программе PURL.

Италия готова помочь Украине купить американское оружие21.10.25, 03:08 • 4381 просмотр

Напомним

Северные и Балтийские союзники по НАТО 13 ноября объявили о финансировании совместного пакета PURL на сумму 500 миллионов долларов для Украины. Этот пакет включает военное оборудование и боеприпасы из Соединенных Штатов.

Украина готовит соглашения с Францией и Грецией по авиации и ПВО14.11.25, 23:57 • 1182 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Владимир Путин
НАТО
Борис Писториус
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Польша