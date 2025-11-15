Германия выделяет 150 миллионов евро на американское вооружение для Украины
Германия выделит 150 миллионов евро на приобретение американского вооружения для Украины в рамках механизма PURL. Эта инициатива предусматривает ускоренную поставку Украине американского вооружения, финансируемого европейскими партнерами.
Германия выделит 150 миллионов евро на приобретение американского вооружения для Украины. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи с главами оборонных ведомств Великобритании, Франции, Италии и Польши, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Отмечается, что средства будут предоставлены в рамках механизма PURL. Инициатива предусматривает ускоренную поставку Украине американского вооружения и военных систем, которые финансируют европейские партнеры.
По словам посла США в НАТО Мэтью Уитакера, в 2026 году через эту программу планируют привлечь от 12 до 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения, необходимого Украине для продолжения борьбы на фронте.
Этой осенью Германия уже профинансировала крупный пакет PURL на 500 миллионов евро, и теперь есть еще одна новость. Мы договорились в короткий срок присоединиться к еще одному пакету
Он подчеркнул, что Россия совершает массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины накануне четвертой зимы большой войны.
"Путин стремится сделать эту зиму максимально тяжелой для Украины, подорвать моральный дух и сломить сопротивление украинцев", - отметил глава оборонного ведомства ФРГ.
Механизм PURL
США и НАТО запустили механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), цель которого ускорить поставки критически важного американского вооружения Украине при поддержке партнерских взносов.
Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) – это инициатива, в рамках которой союзники покупают вооружение у США для Украины. Программа включает регулярные пакеты, каждый стоимостью около 500 миллионов долларов. Украина составляет список наиболее нужного оружия.
В октябре 2025 года Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что 17 стран-членов НАТО присоединились к программе PURL.
Северные и Балтийские союзники по НАТО 13 ноября объявили о финансировании совместного пакета PURL на сумму 500 миллионов долларов для Украины. Этот пакет включает военное оборудование и боеприпасы из Соединенных Штатов.
