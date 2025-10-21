$41.730.10
20 октября, 15:34
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 34182 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 31080 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 40326 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 74863 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 31974 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 31978 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 12268 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 26994 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 27229 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Италия готова помочь Украине купить американское оружие

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Италия выразила готовность присоединиться к механизму PURL НАТО, который финансирует закупку американского оружия для Украины. Этот шаг сделан на фоне прекращения финансирования оружия для Киева со стороны США.

Италия готова помочь Украине купить американское оружие

Италия выразила готовность присоединиться к группе союзников НАТО, которые финансируют закупку американского оружия для Украины в рамках специальной программы PURL. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на лиц, знакомых с этим вопросом, передает УНН

Детали

Отмечается, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто объявил о намерении Италии присоединиться к механизму PURL во время встречи министров обороны стран НАТО на прошлой неделе.

Италия изначально выступала против участия в этой программе, заявляя, что у Украины есть другие возможности для закупки оружия. Изменение позиции было частично обусловлено опасениями, что Италия может быть отстранена, если программа станет доминирующей для некоторых союзников

- пишет издание.

Поиск дополнительного финансирования для Украины, которая уже четвертый год противостоит полномасштабному вторжению России, становится все более актуальным, особенно после того, как США летом объявили о прекращении финансирования оружия для Киева, вынуждая европейских союзников искать альтернативные источники.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что более половины из 32 членов Альянса согласились выделить средства на закупку американского оружия для Украины через PURL. Однако по состоянию на сентябрь Киеву удалось привлечь лишь около $2 млрд от шести стран, что значительно меньше потребностей, особенно на фоне обострения российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

По данным Bloomberg, Италия уже предоставила по меньшей мере 10 пакетов военной помощи, содержание которых засекречено. Вклад Рима включал, в частности, системы противовоздушной обороны, в том числе батареи SAMP/T.

Справка

США и НАТО запустили механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), цель которого ускорить поставки критически важного американского вооружения Украине при поддержке партнерских взносов. 

Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) – это инициатива, в рамках которой союзники покупают вооружение у США для Украины. Программа включает регулярные пакеты, каждый стоимостью около 500 миллионов долларов. Украина составляет список наиболее необходимого оружия.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что 17 стран-членов НАТО присоединились к программе PURL, которая позволяет поставки американского оружия Украине. 

Вита Зеленецкая

