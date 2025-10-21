Италия готова помочь Украине купить американское оружие
Киев • УНН
Италия выразила готовность присоединиться к группе союзников НАТО, которые финансируют закупку американского оружия для Украины в рамках специальной программы PURL. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на лиц, знакомых с этим вопросом, передает УНН.
Детали
Отмечается, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто объявил о намерении Италии присоединиться к механизму PURL во время встречи министров обороны стран НАТО на прошлой неделе.
Италия изначально выступала против участия в этой программе, заявляя, что у Украины есть другие возможности для закупки оружия. Изменение позиции было частично обусловлено опасениями, что Италия может быть отстранена, если программа станет доминирующей для некоторых союзников
Поиск дополнительного финансирования для Украины, которая уже четвертый год противостоит полномасштабному вторжению России, становится все более актуальным, особенно после того, как США летом объявили о прекращении финансирования оружия для Киева, вынуждая европейских союзников искать альтернативные источники.
На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что более половины из 32 членов Альянса согласились выделить средства на закупку американского оружия для Украины через PURL. Однако по состоянию на сентябрь Киеву удалось привлечь лишь около $2 млрд от шести стран, что значительно меньше потребностей, особенно на фоне обострения российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.
По данным Bloomberg, Италия уже предоставила по меньшей мере 10 пакетов военной помощи, содержание которых засекречено. Вклад Рима включал, в частности, системы противовоздушной обороны, в том числе батареи SAMP/T.
Справка
США и НАТО запустили механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), цель которого ускорить поставки критически важного американского вооружения Украине при поддержке партнерских взносов.
Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) – это инициатива, в рамках которой союзники покупают вооружение у США для Украины. Программа включает регулярные пакеты, каждый стоимостью около 500 миллионов долларов. Украина составляет список наиболее необходимого оружия.
Напомним
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что 17 стран-членов НАТО присоединились к программе PURL, которая позволяет поставки американского оружия Украине.
