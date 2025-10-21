Італія готова допомогти Україні купити американську зброю

Італія висловила готовність приєднатися до групи союзників НАТО, які фінансують закупівлю американської зброї для України в рамках спеціальної програми PURL. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на осіб, обізнаних з цим питанням, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що міністр оборони Італії Гідо Крозетто оголосив про намір Італії долучитися до механізму PURL під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО минулого тижня.

Італія спочатку виступала проти участі в цій програмі, заявляючи, що Україна має інші можливості для закупівлі зброї. Зміна позиції була частково зумовлена побоюванням, що Італія може бути відсторонена, якщо програма стане домінуючою для деяких союзників - пише видання.

Пошук додаткового фінансування для України, яка вже четвертий рік протистоїть повномасштабному вторгненню росії, стає все більш актуальним, особливо після того, як США влітку оголосили про припинення фінансування зброї для Києва, змушуючи європейських союзників шукати альтернативні джерела.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що понад половина з 32 членів Альянсу погодилися виділити кошти на закупівлю американської зброї для України через PURL. Проте станом на вересень Києву вдалося залучити лише близько $2 млрд від шести країн, що значно менше за потреби, особливо на фоні загострення російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

За даними Bloomberg, Італія вже надала щонайменше 10 пакетів військової допомоги, зміст яких засекречений. Внесок Риму включав, зокрема, системи протиповітряної оборони, зокрема батареї SAMP/T.

Довідково

США та НАТО запустили механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ціль якого пришвидшити постачання критично важливого американського озброєння Україні за підтримки партнерських внесків.

Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) – це ініціатива, у межах якої союзники купують озброєння у США для України. Програма включає регулярні пакети, кожен вартістю близько 500 мільйонів доларів. Україна складає список найбільш потрібної зброї.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що 17 країн-членів НАТО приєдналися до програми PURL, яка дозволяє постачання американської зброї Україні.

