20 жовтня, 15:34
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 34710 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 31395 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 40623 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 75201 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 32028 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 32014 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 12286 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 27014 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 27246 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Італія готова допомогти Україні купити американську зброю

Київ • УНН

 • 722 перегляди

Італія висловила готовність приєднатися до механізму PURL НАТО, що фінансує закупівлю американської зброї для України. Цей крок зроблено на тлі припинення фінансування зброї для Києва з боку США.

Італія готова допомогти Україні купити американську зброю

Італія висловила готовність приєднатися до групи союзників НАТО, які фінансують закупівлю американської зброї для України в рамках спеціальної програми PURL. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на осіб, обізнаних з цим питанням, передає УНН

Деталі

Зазначається, що міністр оборони Італії Гідо Крозетто оголосив про намір Італії долучитися до механізму PURL під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО минулого тижня.

Італія спочатку виступала проти участі в цій програмі, заявляючи, що Україна має інші можливості для закупівлі зброї. Зміна позиції була частково зумовлена побоюванням, що Італія може бути відсторонена, якщо програма стане домінуючою для деяких союзників

- пише видання.

Пошук додаткового фінансування для України, яка вже четвертий рік протистоїть повномасштабному вторгненню росії, стає все більш актуальним, особливо після того, як США влітку оголосили про припинення фінансування зброї для Києва, змушуючи європейських союзників шукати альтернативні джерела.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що понад половина з 32 членів Альянсу погодилися виділити кошти на закупівлю американської зброї для України через PURL. Проте станом на вересень Києву вдалося залучити лише близько $2 млрд від шести країн, що значно менше за потреби, особливо на фоні загострення російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

За даними Bloomberg, Італія вже надала щонайменше 10 пакетів військової допомоги, зміст яких засекречений. Внесок Риму включав, зокрема, системи протиповітряної оборони, зокрема батареї SAMP/T.

Довідково

США та НАТО запустили механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ціль якого пришвидшити постачання критично важливого американського озброєння Україні за підтримки партнерських внесків. 

Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) – це ініціатива, у межах якої союзники купують озброєння у США для України. Програма включає регулярні пакети, кожен вартістю близько 500 мільйонів доларів. Україна складає список найбільш потрібної зброї.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що 17 країн-членів НАТО приєдналися до програми PURL, яка дозволяє постачання американської зброї Україні. 

Важливо залучити до програми PURL якнайбільше країн - Зеленський20.10.25, 11:50 • 2484 перегляди

Віта Зеленецька

