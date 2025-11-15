Украина готовит соглашения с Францией и Грецией по авиации и ПВО
Киев • УНН
Украина готовит соглашение с Францией по усилению противовоздушной обороны и авиации. Также готовится соглашение с Грецией для расширения вариантов поставок газа в Украину на зиму и в стратегической перспективе.
Украина вскоре получит дополнительные системы ПВО и боевые самолеты от партнеров, в частности от Франции. Необходимые решения уже находятся на финальном этапе подготовки, и эта договоренность станет "исторической". Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения 14 ноября, передает УНН.
Детали
Глава государства напомнил, что ранее на этой неделе страны Северной Европы и Балтии объявили о внесении дополнительных 500 миллионов долларов в программу PURL по закупке американского оружия для Украины.
Мы готовим поставки также других сильных систем ПВО, усиление нашей авиации – готовим сильное соглашение с Францией, и в ближайшее время мы финализируем его, уверен, наше – историческое соглашение
Также, по словам Президента, украинская сторона готовит соглашение с Грецией "по энергетике, чтобы максимально расширить варианты поставок газа в Украину на эту зиму и в стратегической перспективе".
Зеленский не раскрыл деталей соглашений.
Напомним
Президент Украины 16 ноября прибудет в Афины для официального визита. Запланированы встречи с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и президентом Греции Константиносом Тасуласом.