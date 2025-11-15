Україна готує угоди з Францією та Грецією щодо авіації й ППО
Київ • УНН
Україна готує угоду з Францією щодо посилення протиповітряної оборони та авіації. Також готується угода з Грецією для розширення варіантів постачання газу в Україну на зиму та в стратегічній перспективі.
Україна невдовзі отримає додаткові системи ППО та бойові літаки від партнерів, зокрема від Франції. Необхідні рішення вже перебувають на фінальному етапі підготовки, і ця домовленість стане "історичною". Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення 14 листопада, передає УНН.
Деталі
Глава держави нагадав, що раніше цього тижня країни Північної Європи та Балтії оголосили про внесення додаткових 500 мільйонів доларів у програму PURL із закупівлі американської зброї для України.
Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду
Також, за словами Президента, українська сторона готує угоду з Грецією "по енергетиці, щоб максимально розширити варіанти постачання газу в Україну на цю зиму і в стратегічній перспективі".
Зеленський не розкрив деталей угод.
Нагадаємо
Президент України 16 листопада прибуде до Афін для офіційного візиту. Заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом та президентом Греції Константіносом Тасуласом.
