Засідання ставки: Зеленський анонсував посилення ППО та нові рішення для прифронтових областей
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про засідання Ставки, присвячене посиленню оборони неба та розширенню можливостей безпілотних систем. Держава готує нові рішення для зміцнення захисту прифронтових областей та запроваджує електронну систему мотивації для військових.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив про проведення засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де ключовою темою стало посилення оборони неба та розширення можливостей безпілотних систем. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, пише УНН.
Деталі
Глава держави наголосив, що на засіданні були присутні військові, розвідка та керівники областей, які найбільше потерпають від російських атак.
Провів сьогодні Ставку. Головне – захист неба, все, що стосується ППО, нашої безпілотної складової
Він уточнив, що участь у засіданні взяли представники регіонів на лінії фронту та прилеглих до кордону з рф – Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Дніпропетровщини та Херсонщини.
Президент заявив, що держава готує нові рішення для зміцнення захисту цих областей та завдання більших втрат російським підрозділам, які систематично обстрілюють українські міста.
Вони (росіяни – ред.) влаштовують фактично сафарі на людей та навчають операторів дронів за рахунок вбивств українців… Потрібно більше захисту і більше активних наших операцій
Зеленський також повідомив про розширення застосування безпілотних систем, зокрема підрозділів "Птахи Мадяра", які отримають більше ресурсів та ширший функціонал у різних бригадах. Одним із ключових нововведень стане запровадження електронної системи мотивації для військових.
І вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів – "є-балів" – за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами і також за інші використання НРК бойовими підрозділами. Рішення – воно підготовлене
За словами Зеленського, держава повністю забезпечить пряме фінансування бригад на закупівлю дронів та комплектуючих, що має ще більше посилити спроможності українських підрозділів.
