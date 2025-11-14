$42.060.03
14 листопада, 18:09 • 15299 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27362 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24660 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23192 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20765 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16138 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38898 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31627 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53272 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31088 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Засідання ставки: Зеленський анонсував посилення ППО та нові рішення для прифронтових областей

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

Президент Зеленський повідомив про засідання Ставки, присвячене посиленню оборони неба та розширенню можливостей безпілотних систем. Держава готує нові рішення для зміцнення захисту прифронтових областей та запроваджує електронну систему мотивації для військових.

Засідання ставки: Зеленський анонсував посилення ППО та нові рішення для прифронтових областей

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив про проведення засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де ключовою темою стало посилення оборони неба та розширення можливостей безпілотних систем. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, пише УНН.

Деталі

Глава держави наголосив, що на засіданні були присутні військові, розвідка та керівники областей, які найбільше потерпають від російських атак.

Зеленський подякував Маркаровій та обговорив із нею подальшу співпрацю у відновленні України14.11.25, 15:48 • 2324 перегляди

Провів сьогодні Ставку. Головне – захист неба, все, що стосується ППО, нашої безпілотної складової

– сказав Зеленський. 

Він уточнив, що участь у засіданні взяли представники регіонів на лінії фронту та прилеглих до кордону з рф – Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Дніпропетровщини та Херсонщини.

Президент заявив, що держава готує нові рішення для зміцнення захисту цих областей та завдання більших втрат російським підрозділам, які систематично обстрілюють українські міста.

Зеленський нагородив військових найвищими державними відзнаками та пообіцяв, що Україна "помститься за кожного героя"14.11.25, 18:40 • 2096 переглядiв

Вони (росіяни – ред.) влаштовують фактично сафарі на людей та навчають операторів дронів за рахунок вбивств українців… Потрібно більше захисту і більше активних наших операцій 

– наголосив він.

Зеленський також повідомив про розширення застосування безпілотних систем, зокрема підрозділів "Птахи Мадяра", які отримають більше ресурсів та ширший функціонал у різних бригадах. Одним із ключових нововведень стане запровадження електронної системи мотивації для військових.

І вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів – "є-балів" – за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами і також за інші використання НРК бойовими підрозділами. Рішення – воно підготовлене 

– повідомив президент.

За словами Зеленського, держава повністю забезпечить пряме фінансування бригад на закупівлю дронів та комплектуючих, що має ще більше посилити спроможності українських підрозділів.

Туск про корупційний скандал в Україні: "Я попереджав Зеленського про ризики російської пропаганди"14.11.25, 15:30 • 3472 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
російська пропаганда
Техніка
Війна в Україні
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Херсонська область
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна