Туск про корупційний скандал в Україні: "Я попереджав Зеленського про ризики російської пропаганди"

Польський прем'єр Туск заявив, що з перших років президентства Володимира Зеленського попереджав його про використання Росією корупції в Україні. Він підкреслив, що будь-які прояви корупції стають інструментом російської пропаганди, яка дискредитує Україну на міжнародній арені.