14 листопада, 18:09 • 15283 перегляди
Туск про корупційний скандал в Україні: "Я попереджав Зеленського про ризики російської пропаганди"

Київ • УНН

 • 3472 перегляди

Польський прем'єр Туск заявив, що з перших років президентства Володимира Зеленського попереджав його про використання Росією корупції в Україні. Він підкреслив, що будь-які прояви корупції стають інструментом російської пропаганди, яка дискредитує Україну на міжнародній арені.

Туск про корупційний скандал в Україні: "Я попереджав Зеленського про ризики російської пропаганди"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ще з перших років президентства Володимира Зеленського застерігав його: будь-які ознаки корупції в Україні будуть використані росією проти Києва на міжнародній арені. Про це йдеться у матеріалі Рolsat News, пише УНН.

Деталі

Під час пресконференції Дональд Туск наголосив, що повідомлення про корупцію у верхівці української влади одразу стають інструментом російської пропаганди. Він підтвердив, що особисто попереджав Зеленського.

Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося12.11.25, 16:21 • 74252 перегляди

Я попереджав президента Зеленського … що одним із ключових наративів російських та проросійських партій у Європі є наратив про те, що незалежна Україна – це корумпована Україна 

– сказав Туск.

Він підкреслив, що кремль традиційно використовує аргумент, що Україна, це країна, яку не варто сприймати серйозно.

"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського12.11.25, 15:55 • 74031 перегляд

Для росіян це завжди було дуже вагомим аргументом: "Що це за країна? Не сприймайте їх серйозно… вони найкорумпованіша країна" 

– підкреслив Туск.

За його словами, навіть у Європі почали з’являтися такі настрої, тому він застерігав Зеленського бути пильним до будь-яких проявів корупції в оточенні.

Коментуючи викриття НАБУ масштабної схеми в енергосекторі, Туск назвав спробу послабити бюро "помилкою", але зазначив, що влада України "відступила" і демонструє готовність переслідувати винних.ч. Правоохоронці проводять масштабну операцію із викриття корупції у сфері енергетики

Звертаючись до українських посадовців, Туск підсумував: "Остерігайтеся корупції, остерігайтеся російської моделі, бо ви програєте війну, якщо будете терпіти такі події".

Нагадаємо

Корупційне розслідування НАБУ стосується схеми у "Енергоатомі", де, за даними слідства, через "бек-офіс" у Києві могло пройти близько 100 млн доларів хабарів. Затримано п’ятьох осіб, сімом висунуто обвинувачення; у справі фігурує бізнесмен Тимур Міндіч. На тлі скандалу відставки подали міністр енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції Герман Галущенко.

Кадрові рішення і звіти партнерам: Зеленський обговорив зі Свириденко аудити ДП і перестановки в уряді на тлі корупційної справи в енергетиці14.11.25, 12:43 • 2884 перегляди

Степан Гафтко

