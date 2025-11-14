$42.060.03
13:30
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
11:47
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей
Эксклюзив
09:52
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Туск о коррупционном скандале в Украине: "Я предупреждал Зеленского о рисках российской пропаганды"

Киев • УНН

 • 1514 просмотра

Польский премьер Туск заявил, что с первых лет президентства Владимира Зеленского предупреждал его об использовании Россией коррупции в Украине. Он подчеркнул, что любые проявления коррупции становятся инструментом российской пропаганды, которая дискредитирует Украину на международной арене.

Туск о коррупционном скандале в Украине: "Я предупреждал Зеленского о рисках российской пропаганды"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что еще с первых лет президентства Владимира Зеленского предостерегал его: любые признаки коррупции в Украине будут использованы Россией против Киева на международной арене. Об этом говорится в материале Рolsat News, пишет УНН.

Подробности

Во время пресс-конференции Дональд Туск подчеркнул, что сообщения о коррупции в верхушке украинской власти сразу становятся инструментом российской пропаганды. Он подтвердил, что лично предупреждал Зеленского.

Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось12.11.25, 16:21 • 74066 просмотров

Я предупреждал президента Зеленского… что одним из ключевых нарративов российских и пророссийских партий в Европе является нарратив о том, что независимая Украина – это коррумпированная Украина 

– сказал Туск.

Он подчеркнул, что кремль традиционно использует аргумент, что Украина – это страна, которую не стоит воспринимать всерьез.

"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского12.11.25, 15:55 • 73961 просмотр

Для россиян это всегда был очень весомый аргумент: "Что это за страна? Не воспринимайте их всерьез… они самая коррумпированная страна" 

– подчеркнул Туск.

По его словам, даже в Европе начали появляться такие настроения, поэтому он предостерегал Зеленского быть бдительным к любым проявлениям коррупции в окружении.

Комментируя разоблачение НАБУ масштабной схемы в энергосекторе, Туск назвал попытку ослабить бюро "ошибкой", но отметил, что власти Украины "отступили" и демонстрируют готовность преследовать виновных.ч. Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики

Обращаясь к украинским чиновникам, Туск подытожил: "Остерегайтесь коррупции, остерегайтесь российской модели, потому что вы проиграете войну, если будете терпеть такие события".

Напомним

Коррупционное расследование НАБУ касается схемы в "Энергоатоме", где, по данным следствия, через "бэк-офис" в Киеве могло пройти около 100 млн долларов взяток. Задержаны пять человек, семерым предъявлены обвинения; в деле фигурирует бизнесмен Тимур Миндич. На фоне скандала отставки подали министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.

Кадровые решения и отчеты партнерам: Зеленский обсудил со Свириденко аудиты ГП и перестановки в правительстве на фоне коррупционного дела в энергетике14.11.25, 12:43 • 2198 просмотров

Степан Гафтко

