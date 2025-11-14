Туск о коррупционном скандале в Украине: "Я предупреждал Зеленского о рисках российской пропаганды"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что еще с первых лет президентства Владимира Зеленского предостерегал его: любые признаки коррупции в Украине будут использованы Россией против Киева на международной арене. Об этом говорится в материале Рolsat News, пишет УНН.

Подробности

Во время пресс-конференции Дональд Туск подчеркнул, что сообщения о коррупции в верхушке украинской власти сразу становятся инструментом российской пропаганды. Он подтвердил, что лично предупреждал Зеленского.

Я предупреждал президента Зеленского… что одним из ключевых нарративов российских и пророссийских партий в Европе является нарратив о том, что независимая Украина – это коррумпированная Украина – сказал Туск.

Он подчеркнул, что кремль традиционно использует аргумент, что Украина – это страна, которую не стоит воспринимать всерьез.

Для россиян это всегда был очень весомый аргумент: "Что это за страна? Не воспринимайте их всерьез… они самая коррумпированная страна" – подчеркнул Туск.

По его словам, даже в Европе начали появляться такие настроения, поэтому он предостерегал Зеленского быть бдительным к любым проявлениям коррупции в окружении.

Комментируя разоблачение НАБУ масштабной схемы в энергосекторе, Туск назвал попытку ослабить бюро "ошибкой", но отметил, что власти Украины "отступили" и демонстрируют готовность преследовать виновных.ч. Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики

Обращаясь к украинским чиновникам, Туск подытожил: "Остерегайтесь коррупции, остерегайтесь российской модели, потому что вы проиграете войну, если будете терпеть такие события".

Напомним

Коррупционное расследование НАБУ касается схемы в "Энергоатоме", где, по данным следствия, через "бэк-офис" в Киеве могло пройти около 100 млн долларов взяток. Задержаны пять человек, семерым предъявлены обвинения; в деле фигурирует бизнесмен Тимур Миндич. На фоне скандала отставки подали министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.

