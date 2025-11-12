Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда в отношении него не устанавливалось

Госпогранслужба сообщила, что провела проверку относительно пересечения границы Тимуром Миндичем, и подтвердила информацию УНН, указав, что "все документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии", и что ГПСУ "не получала от какого-либо правоохранительного органа поручений, в частности, относительно запрета ему выезда", пишет УНН.

Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники

Широкий общественный резонанс вызвало появление в средствах массовой информации 10 ноября сообщения, что гражданин Украины Тимур Миндич незаконно пересек границу и сбежал из Украины. В связи с этим, Государственная пограничная служба Украины провела собственное служебное расследование, чтобы установить обстоятельства пересечения границы. По результатам проверки отметим, что пересечение границы данным гражданином происходило законно - сообщили в Госпогранслужбе в соцсетях.

В ГПСУ подчеркнули, что "он был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства".

Все документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии. Отдельно отметим, в отношении него не устанавливалось ограничений о запрете выезда из Украины. Также Государственная пограничная служба Украины не получала от какого-либо правоохранительного органа поручений, которыми бы должны были пользоваться инспекторы пограничной службы в случае выявления этого гражданина на государственной границе, в частности, относительно запрета ему выезда из Украины, розыска или информирования о факте пересечения государственной границы - подчеркнули в ГПСУ.

Государственная пограничная служба Украины, как отмечается, "обеспечивала и продолжает обеспечивать меры пограничного контроля при оформлении граждан в пунктах пропуска в соответствии с определенными Правилами и предоставленными полномочиями".

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

Правоохранители обнародовали записи по масштабному коррупционному делу в энергетике. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Масштабная коррупция в энергетике: Миндичу и еще шести фигурантам сообщили о подозрении

На фоне обысков в Верховную Раду внесли заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также постановление об увольнении действующего министра энергетики Светланы Гринчук.