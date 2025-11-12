$42.010.06
48.610.07
ukenru
14:21 • 1736 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда в отношении него не устанавливалось
13:55 • 6828 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 10555 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 15320 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 33868 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 59037 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 79251 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122393 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 56034 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 84212 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46198 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44327 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43414 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 21611 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23320 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 5268 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23385 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 18075 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43470 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122393 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Артем Довбик
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 13373 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44385 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46256 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 30373 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 44746 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Сериал
Дипломатка

Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда в отношении него не устанавливалось

Киев • УНН

 • 1768 просмотра

Госпогранслужба подтвердила, что Тимур Миндич законно пересек границу, имея все необходимые документы во время военного положения. В отношении него не было ограничений на выезд из Украины, и ГПСУ не получала поручений о запрете выезда.

Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда в отношении него не устанавливалось

Госпогранслужба сообщила, что провела проверку относительно пересечения границы Тимуром Миндичем, и подтвердила информацию УНН, указав, что "все документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии", и что ГПСУ "не получала от какого-либо правоохранительного органа поручений, в частности, относительно запрета ему выезда", пишет УНН.

Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники11.11.25, 11:41 • 29045 просмотров

Широкий общественный резонанс вызвало появление в средствах массовой информации 10 ноября сообщения, что гражданин Украины Тимур Миндич незаконно пересек границу и сбежал из Украины. В связи с этим, Государственная пограничная служба Украины провела собственное служебное расследование, чтобы установить обстоятельства пересечения границы. По результатам проверки отметим, что пересечение границы данным гражданином происходило законно

- сообщили в Госпогранслужбе в соцсетях.

В ГПСУ подчеркнули, что "он был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства".

Все документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии. Отдельно отметим, в отношении него не устанавливалось ограничений о запрете выезда из Украины. Также Государственная пограничная служба Украины не получала от какого-либо правоохранительного органа поручений, которыми бы должны были пользоваться инспекторы пограничной службы в случае выявления этого гражданина на государственной границе, в частности, относительно запрета ему выезда из Украины, розыска или информирования о факте пересечения государственной границы

- подчеркнули в ГПСУ.

Государственная пограничная служба Украины, как отмечается, "обеспечивала и продолжает обеспечивать меры пограничного контроля при оформлении граждан в пунктах пропуска в соответствии с определенными Правилами и предоставленными полномочиями".

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

Правоохранители обнародовали записи по масштабному коррупционному делу в энергетике. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Масштабная коррупция в энергетике: Миндичу и еще шести фигурантам сообщили о подозрении11.11.25, 14:14 • 2744 просмотра

На фоне обысков в Верховную Раду внесли заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также постановление об увольнении действующего министра энергетики Светланы Гринчук.

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Тимур Миндич
Энергетика
Обыск
Военное положение
Государственная граница Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина