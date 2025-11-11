Масштабная коррупция в энергетике: Миндичу и еще шести фигурантам сообщили о подозрении

НАБУ и САП разоблачили и задокументировали деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Речь идет о деле, связанном с возможной масштабной коррупцией в сфере энергетики. Об этом информирует УНН со ссылкой на НАБУ и САП.

Детали

Правоохранители уточнили, что участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за оказанные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум". Средства легализовались через бэк-офис в центре Киева. За оказание услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.

В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины детективами задержаны 5 человек. О подозрении уже сообщено 7 членам преступной организации, среди которых:

- бизнесмен – руководитель преступной организации;

- бывший советник министра энергетики;

- исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом";

- четыре человека – "сотрудники" бэк-офиса по легализации средств.

Напомним

По данным НАБУ, руководителем преступной организации является "Карлсон", который контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным путем средства. Через этот офис прошло около 100 млн долларов США. Через этот офис прошло около 100 млн долларов США. Помещение офиса, по информации правоохранителей, принадлежало семье бывшего депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, которому НАБУ и САП инкриминируют другое уголовное производство - государственную измену.

Народный депутат Ярослав Железняк заявляет, что "Карлсон" – это Тимур Миндич, бизнесмен, кинопродюсер, совладелец компании Студия "Квартал 95".

По данным УНН, бизнесмен Тимур Миндич выехал из Украины за несколько часов до начала обысков. По информации источников, Миндич выехал по собственному паспорту без каких-либо препятствий.

В НАБУ добавили, что спецоперация по документированию деятельности преступной организации длилась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей. НАБУ и САП дают оценку действиям всех участников этих материалов.

К финальному этапу операции привлечен весь личный состав НАБУ. В рамках дела было проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других участников преступной организации. Следствие продолжается.

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП заявили об обысках в рамках дела о масштабной коррупционной схеме в сфере энергетики.

НАБУ обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике. На аудио подозреваемые обсуждают коррупционные схемы и угрозы от антикоррупционных органов.

В свою очередь, в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

В Верховную Раду Украины в тот же день на фоне резонансного дела и обысков внесли проекты постановлений об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также постановление об увольнении действующего министра энергетики Светланы Гринчук.