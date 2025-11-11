Масштабна корупція в енергетиці: Міндічу та ще шести фігурантам повідомили про підозру

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10473 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26483 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34832 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52063 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33738 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50241 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41255 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22937 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24846 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26278 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18494 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11040 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17342 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9010 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5524 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52063 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45753 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50241 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41255 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94071 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5650 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29964 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35233 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60933 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136914 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Масштабна корупція в енергетиці: Міндічу та ще шести фігурантам повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 1974 перегляди

НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка вибудувала масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Затримано 5 осіб, повідомлено про підозру 7 членам, серед яких бізнесмен, ексрадник міністра енергетики та виконавчий директор "Енергоатому".

Масштабна корупція в енергетиці: Міндічу та ще шести фігурантам повідомили про підозру

НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. Йдеться про справу, пов’язану із можливою масштабною корупцією у сфері енергетики. Про це інформує УНН з посиланням на НАБУ і САП.

Деталі

Правоохоронці уточнили, що учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Зокрема контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум". Кошти легалізовувались через бекофіс у центрі Києва. За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб. Про підозру вже повідомлено 7 членам злочинної організації, серед яких:

- бізнесмен – керівник злочинної організації;

- колишній радник міністра енергетики;

- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом";

- чотири особи – "працівники" бек-офісу з легалізації коштів.

Нагадаємо

За даними НАБУ, керівником злочинної організації є "Карлсон", який контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти. через цей офіс пройшло близько 100 млн доларів США. Через цей офіс пройшло близько 100 млн доларів США. Приміщення офісу, за інформацією правоохоронців, належало родині колишнього депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, якому НАБУ і САП інкримінують інше кримінальне провадження - державну зраду.

Народний депутат Ярослав Желєзняк заявляє, що "Карлсон" – це Тімур Міндіч, бізнесмен, кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95".

За даними УНН, бізнесмен Тімур Міндіч виїхав з України за кілька годин до початку обшуків. За інформацією джерел, Міндіч виїхав за власним паспортом без будь-яких перешкод.

У НАБУ додали, що спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – від літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. НАБУ і САП надають оцінку діям всіх учасників цих матеріалів.

До фінального етапу операції залучено весь особовий склад НАБУ. У межах справи було проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Детективи НАБУ та прокурори САП продовжують встановлювати інших учасників злочинної організації. Слідство триває.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП заявили про обшуки у межах справи про масштабну корупційну схему у сфері енергетики.

НАБУ оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. На аудіо підозрювані обговорюють корупційні схеми та загрози від антикорупційних органів.

Своєю чергою, у САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

До Верховної Ради України того ж дня на тлі резонансної справи і обшуків внесли проєкти поставнов про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Тімур Міндіч
Енергетика
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Герман Галущенко
Ярослав Железняк
Україна
Київ