Масштабна корупція в енергетиці: Міндічу та ще шести фігурантам повідомили про підозру

НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. Йдеться про справу, пов’язану із можливою масштабною корупцією у сфері енергетики. Про це інформує УНН з посиланням на НАБУ і САП.

Деталі

Правоохоронці уточнили, що учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Зокрема контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум". Кошти легалізовувались через бекофіс у центрі Києва. За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб. Про підозру вже повідомлено 7 членам злочинної організації, серед яких:

- бізнесмен – керівник злочинної організації;

- колишній радник міністра енергетики;

- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом";

- чотири особи – "працівники" бек-офісу з легалізації коштів.

Нагадаємо

За даними НАБУ, керівником злочинної організації є "Карлсон", який контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти. через цей офіс пройшло близько 100 млн доларів США. Через цей офіс пройшло близько 100 млн доларів США. Приміщення офісу, за інформацією правоохоронців, належало родині колишнього депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, якому НАБУ і САП інкримінують інше кримінальне провадження - державну зраду.

Народний депутат Ярослав Желєзняк заявляє, що "Карлсон" – це Тімур Міндіч, бізнесмен, кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95".

За даними УНН, бізнесмен Тімур Міндіч виїхав з України за кілька годин до початку обшуків. За інформацією джерел, Міндіч виїхав за власним паспортом без будь-яких перешкод.

У НАБУ додали, що спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – від літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. НАБУ і САП надають оцінку діям всіх учасників цих матеріалів.

До фінального етапу операції залучено весь особовий склад НАБУ. У межах справи було проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Детективи НАБУ та прокурори САП продовжують встановлювати інших учасників злочинної організації. Слідство триває.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП заявили про обшуки у межах справи про масштабну корупційну схему у сфері енергетики.

НАБУ оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. На аудіо підозрювані обговорюють корупційні схеми та загрози від антикорупційних органів.

Своєю чергою, у САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

До Верховної Ради України того ж дня на тлі резонансної справи і обшуків внесли проєкти поставнов про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук.