В "Енегргоатомі" заявили про слідчі дії у підрозділі компанії: що відомо

12:32 • 3024 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 6678 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 9242 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
07:40 • 17658 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
07:25 • 37919 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 23314 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 79432 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 46160 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 43729 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 35225 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Теги
Автори
Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)Video4 листопада, 03:27 • 22522 перегляди
Нацбанк випустив нову памʼятну монету "Рік Коня" Photo4 листопада, 03:42 • 9140 перегляди
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з росії 4 листопада, 04:42 • 15481 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 30182 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 23977 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
07:25 • 37914 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 30201 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 79428 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 53843 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 48830 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Одеса
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 5904 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 23991 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 26389 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 30643 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 40223 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Fox News

В "Енегргоатомі" заявили про слідчі дії у підрозділі компанії: що відомо

Київ • УНН

 • 462 перегляди

В одній із філій "Енергоатому" проводяться слідчі дії. Наразі не відомо, чи пов'язані обшуки зі справою про розкрадання 100 млн грн під час будівництва сховища ядерного палива.

В "Енегргоатомі" заявили про слідчі дії у підрозділі компанії: що відомо

В "НАЕК "Енергоатом" заявили про слідчі дії в одній із філій відокремлених підрозділів, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії.

АТ "НАЕК "Енергоатом" інформує, що 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів товариства проводилися слідчі дії 

- йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що співпрацюють зі слідством та надають всі необхідні документи й роз’яснення.

Енергоатом зацікавлений у всебічному, об’єктивному та прозорому розслідуванні обставин, які стали підставою для проведення цих процесуальних дій 

- зазначено у повідомленні.

Додамо

Як повідомили у САП, з Німеччини до України повернули одного з обвинувачених у справі про розкрадання коштів "Енергоатому" під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива.

За даними слідства, у грудні 2020 року між ВП "Атомпроектінжиніринг", яке входить у структуру ДП "НАЕК "Енергоатом" та приватною компанією уклали договір про завершення будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива без проведення відкритих торгів.

З метою заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю 

- йдеться у дописі САП.

До договору додали постачання обладнання системи радіаційного контролю, яке підрядник придбав за ринковою ціною, але продав державному підприємству значно дорожче. Унаслідок цього "Енергоатом" переплатив майже 100 млн грн.

У САП також заявили, що "Слідством встановлено причетність до цього злочину генерального директора відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", керівника та працівника юридичного відділу приватної компанії".

Обвинувальний акт у справі передано до Вищого антикорупційного суду в липні 2024 року, судовий розгляд триває.

Організатора схеми, колишнього керівника приватного товариства, оголосили в міжнародний розшук у листопаді 2023 року. У квітні 2025 року його затримали в Німеччині, а згодом за сприяння компетентних органів Німеччини та Польщі екстрадували до України.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Енергетика
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Німеччина
Україна
Польща