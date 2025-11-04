В "Енегргоатомі" заявили про слідчі дії у підрозділі компанії: що відомо
Київ • УНН
В одній із філій "Енергоатому" проводяться слідчі дії. Наразі не відомо, чи пов'язані обшуки зі справою про розкрадання 100 млн грн під час будівництва сховища ядерного палива.
В "НАЕК "Енергоатом" заявили про слідчі дії в одній із філій відокремлених підрозділів, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії.
АТ "НАЕК "Енергоатом" інформує, що 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів товариства проводилися слідчі дії
У компанії наголосили, що співпрацюють зі слідством та надають всі необхідні документи й роз’яснення.
Енергоатом зацікавлений у всебічному, об’єктивному та прозорому розслідуванні обставин, які стали підставою для проведення цих процесуальних дій
Додамо
Як повідомили у САП, з Німеччини до України повернули одного з обвинувачених у справі про розкрадання коштів "Енергоатому" під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива.
За даними слідства, у грудні 2020 року між ВП "Атомпроектінжиніринг", яке входить у структуру ДП "НАЕК "Енергоатом" та приватною компанією уклали договір про завершення будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива без проведення відкритих торгів.
З метою заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю
До договору додали постачання обладнання системи радіаційного контролю, яке підрядник придбав за ринковою ціною, але продав державному підприємству значно дорожче. Унаслідок цього "Енергоатом" переплатив майже 100 млн грн.
У САП також заявили, що "Слідством встановлено причетність до цього злочину генерального директора відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", керівника та працівника юридичного відділу приватної компанії".
Обвинувальний акт у справі передано до Вищого антикорупційного суду в липні 2024 року, судовий розгляд триває.
Організатора схеми, колишнього керівника приватного товариства, оголосили в міжнародний розшук у листопаді 2023 року. У квітні 2025 року його затримали в Німеччині, а згодом за сприяння компетентних органів Німеччини та Польщі екстрадували до України.