В "Энергоатоме" заявили о следственных действиях в подразделении компании: что известно

ukenru
12:32 • 2242 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 4730 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 7688 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
07:40 • 16962 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
07:25 • 36871 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 23060 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 78745 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 46120 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 43679 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 35204 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Агенты "АТЕШ" парализовали работу ФСБ в Брянской области во время проверки из Москвы (видео)Video4 ноября, 03:27 • 22006 просмотра
Нацбанк выпустил новую памятную монету "Год Лошади"Photo4 ноября, 03:42 • 8028 просмотра
Германия призывает полностью прекратить импорт стали из России4 ноября, 04:42 • 14920 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 29154 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 23151 просмотра
публикации
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
07:25 • 36871 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 29236 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 78745 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 53344 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 48343 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Одесса
Реклама
УНН Lite
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 5128 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 23221 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 26140 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 30411 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 39995 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фокс Ньюс

В "Энергоатоме" заявили о следственных действиях в подразделении компании: что известно

Киев • УНН

 • 182 просмотра

В одном из филиалов "Энергоатома" проводятся следственные действия. Пока не известно, связаны ли обыски с делом о хищении 100 млн грн при строительстве хранилища ядерного топлива.

В "Энергоатоме" заявили о следственных действиях в подразделении компании: что известно

В «НАЭК «Энергоатом» заявили о следственных действиях в одном из филиалов обособленных подразделений, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

АО «НАЭК «Энергоатом» информирует, что 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений общества проводились следственные действия 

- говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые документы и разъяснения.

Энергоатом заинтересован во всестороннем, объективном и прозрачном расследовании обстоятельств, которые стали основанием для проведения этих процессуальных действий 

- указано в сообщении.

Добавим

Как сообщили в САП, из Германии в Украину вернули одного из обвиняемых по делу о хищении средств «Энергоатома» во время строительства хранилища отработанного ядерного топлива.

По данным следствия, в декабре 2020 года между ОП «Атомпроектинжиниринг», входящим в структуру ГП «НАЭК «Энергоатом» и частной компанией заключили договор о завершении строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива без проведения открытых торгов.

С целью завладения средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» дополнительными соглашениями цену договора увеличили втрое – с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, в частности добавив в его условия поставку оборудования системы радиационного контроля 

- говорится в сообщении САП.

В договор добавили поставку оборудования системы радиационного контроля, которое подрядчик приобрел по рыночной цене, но продал государственному предприятию значительно дороже. В результате «Энергоатом» переплатил почти 100 млн грн.

В САП также заявили, что «Следствием установлена причастность к этому преступлению генерального директора обособленного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом», начальника сметно-договорного отдела обособленного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом», руководителя и работника юридического отдела частной компании».

Обвинительный акт по делу передан в Высший антикоррупционный суд в июле 2024 года, судебное разбирательство продолжается.

Организатора схемы, бывшего руководителя частного общества, объявили в международный розыск в ноябре 2023 года. В апреле 2025 года его задержали в Германии, а затем при содействии компетентных органов Германии и Польши экстрадировали в Украину.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Энергетика
Обыск
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Германия
Украина
Польша