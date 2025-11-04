В "Энергоатоме" заявили о следственных действиях в подразделении компании: что известно

В «НАЭК «Энергоатом» заявили о следственных действиях в одном из филиалов обособленных подразделений, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

АО «НАЭК «Энергоатом» информирует, что 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений общества проводились следственные действия - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые документы и разъяснения.

Энергоатом заинтересован во всестороннем, объективном и прозрачном расследовании обстоятельств, которые стали основанием для проведения этих процессуальных действий - указано в сообщении.

Добавим

Как сообщили в САП, из Германии в Украину вернули одного из обвиняемых по делу о хищении средств «Энергоатома» во время строительства хранилища отработанного ядерного топлива.

По данным следствия, в декабре 2020 года между ОП «Атомпроектинжиниринг», входящим в структуру ГП «НАЭК «Энергоатом» и частной компанией заключили договор о завершении строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива без проведения открытых торгов.

С целью завладения средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» дополнительными соглашениями цену договора увеличили втрое – с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, в частности добавив в его условия поставку оборудования системы радиационного контроля - говорится в сообщении САП.

В договор добавили поставку оборудования системы радиационного контроля, которое подрядчик приобрел по рыночной цене, но продал государственному предприятию значительно дороже. В результате «Энергоатом» переплатил почти 100 млн грн.

В САП также заявили, что «Следствием установлена причастность к этому преступлению генерального директора обособленного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом», начальника сметно-договорного отдела обособленного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом», руководителя и работника юридического отдела частной компании».

Обвинительный акт по делу передан в Высший антикоррупционный суд в июле 2024 года, судебное разбирательство продолжается.

Организатора схемы, бывшего руководителя частного общества, объявили в международный розыск в ноябре 2023 года. В апреле 2025 года его задержали в Германии, а затем при содействии компетентных органов Германии и Польши экстрадировали в Украину.