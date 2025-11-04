Екстрадовано фігуранта справи про заволодіння 100 млн грн під час будівництва сховища ядерного палива

З Німеччини до України повернули одного з обвинувачених у справі про розкрадання коштів "Енергоатому" під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Деталі

За даними слідства, у грудні 2020 року між ВП "Атомпроектінжиніринг", яке входить у структуру ДП "НАЕК "Енергоатом" та приватною компанією уклали договір про завершення будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива без проведення відкритих торгів.

З метою заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю - йдеться у дописі САП.

До договору додали постачання обладнання системи радіаційного контролю, яке підрядник придбав за ринковою ціною, але продав державному підприємству значно дорожче. Унаслідок цього "Енергоатом" переплатив майже 100 млн грн.

У САП також заявили, що "Слідством встановлено причетність до цього злочину генерального директора відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", керівника та працівника юридичного відділу приватної компанії".

Обвинувальний акт у справі передано до Вищого антикорупційного суду в липні 2024 року, судовий розгляд триває.

Організатора схеми, колишнього керівника приватного товариства, оголосили в міжнародний розшук у листопаді 2023 року. У квітні 2025 року його затримали в Німеччині, а згодом за сприяння компетентних органів Німеччини та Польщі екстрадували до України.

Нагадаємо

