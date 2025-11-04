ukenru
Екстрадовано фігуранта справи про заволодіння 100 млн грн під час будівництва сховища ядерного палива

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Колишнього керівника приватного товариства, оголосили в міжнародний розшук у листопаді 2023 року. У квітні 2025 року його затримали в Німеччині, а згодом екстрадували до України.

Екстрадовано фігуранта справи про заволодіння 100 млн грн під час будівництва сховища ядерного палива

З Німеччини до України повернули одного з обвинувачених у справі про розкрадання коштів "Енергоатому" під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Деталі

За даними слідства, у грудні 2020 року між ВП "Атомпроектінжиніринг", яке входить у структуру ДП "НАЕК "Енергоатом" та приватною компанією уклали договір про завершення будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива без проведення відкритих торгів.

З метою заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю

- йдеться у дописі САП.

До договору додали постачання обладнання системи радіаційного контролю, яке підрядник придбав за ринковою ціною, але продав державному підприємству значно дорожче. Унаслідок цього "Енергоатом" переплатив майже 100 млн грн.

У САП також заявили, що "Слідством встановлено причетність до цього злочину генерального директора відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", керівника та працівника юридичного відділу приватної компанії".

Обвинувальний акт у справі передано до Вищого антикорупційного суду в липні 2024 року, судовий розгляд триває.

Організатора схеми, колишнього керівника приватного товариства, оголосили в міжнародний розшук у листопаді 2023 року. У квітні 2025 року його затримали в Німеччині, а згодом за сприяння компетентних органів Німеччини та Польщі екстрадували до України.

Нагадаємо

НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономікаКримінал та НПНовини Світу
Енергетика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Німеччина
Україна
Польща