Экстрадирован фигурант дела о завладении 100 млн грн при строительстве хранилища ядерного топлива

Из Германии в Украину вернули одного из обвиняемых по делу о хищении средств "Энергоатома" во время строительства хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, в декабре 2020 года между ОП "Атомпроектинжиниринг", входящим в структуру ГП "НАЭК "Энергоатом", и частной компанией был заключен договор о завершении строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива без проведения открытых торгов.

С целью завладения средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" дополнительными соглашениями цена договора была увеличена втрое – с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, в частности, путем добавления в его условия поставки оборудования системы радиационного контроля - говорится в сообщении САП.

В договор добавили поставку оборудования системы радиационного контроля, которое подрядчик приобрел по рыночной цене, но продал государственному предприятию значительно дороже. В результате "Энергоатом" переплатил почти 100 млн грн.

В САП также заявили, что "Следствием установлена причастность к этому преступлению генерального директора обособленного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом", начальника сметно-договорного отдела обособленного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом", руководителя и сотрудника юридического отдела частной компании".

Обвинительный акт по делу передан в Высший антикоррупционный суд в июле 2024 года, судебное разбирательство продолжается.

Организатор схемы, бывший руководитель частного общества, был объявлен в международный розыск в ноябре 2023 года. В апреле 2025 года он был задержан в Германии, а затем при содействии компетентных органов Германии и Польши экстрадирован в Украину.

Напомним

