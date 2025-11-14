Зеленський нагородив військових найвищими державними відзнаками та пообіцяв, що Україна "помститься за кожного героя"
Київ • УНН
Президент України нагородив військових державними відзнаками та вручив "Золоті зірки" воїнам і родинам бійців, які загинули, захищаючи Україну.
Президент Володимир Зеленський відзначив українських військових орденами "Золота Зірка" та іншими державними нагородами, а також передав відзнаки родинам загиблих бійців. Про це він повідомив у своєму Telegram, підкресливши, що вшанування героїв – невід’ємна частина боротьби України у війні, пише УНН.
Деталі
Відзначив орденами "Золота Зірка" та іншими державними нагородами військових Сил безпеки та оборони України й передав відзнаки родинам загиблих Героїв, яких нагороджено посмертно. Шануємо українських воїнів. Дякуємо українським родинам за те, що в нас є такі воїни
Президент наголосив, що держава щодня працює над посиленням обороноздатності, аби реагувати на російські удари все ефективніше. За його словами, Україна продовжить давати асиметричну відповідь агресору.
Робимо все, щоб Україна щодня ставала сильнішою – саме це потрібно. На кожен російський удар є наші відповіді, і це буде ще відчутніше. За кожного нашого полеглого героя ми помстимось. І змусимо Росію до миру – обов’язково
Зеленський також додав, що Україна прагне дня, коли війна завершиться остаточно, а країна отримає справжні гарантії безпеки для наступних поколінь.
Буде такий день, коли закінчиться ця війна й коли ми гарантуємо реальну безпеку для всіх українських дітей, для всіх наших поколінь… І завжди шануватимемо пам’ять усіх наших людей, усіх наших героїв різних часів, які віддали своє життя, щоб Україна жила
