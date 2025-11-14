Зеленський подякував Маркаровій та обговорив із нею подальшу співпрацю у відновленні України
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з колишнім послом України у США Оксаною Маркаровою. Вони обговорили потенційні напрямки співпраці після завершення її дипломатичної каденції, зокрема щодо відновлення держави.
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім послом України у США Оксаною Маркаровою та заявив про можливість її подальшої участі в проєктах відновлення держави. Про це президент написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Оксаною Маркаровою потенційні напрямки співпраці після завершення її каденції на дипломатичній посаді.
Президент підкреслив її значний внесок у підтримку України та подякував за багаторічну роботу.
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США27.08.25, 20:11 • 124422 перегляди
Зустрівся з Оксаною Маркаровою. Подякував їй за роботу на нашу державу – і протягом багатьох років, не тільки на дипломатичній посаді. Обговорили й можливі напрями майбутньої співпраці. Зокрема, є багато речей, які можуть бути зроблені для відновлення України, для зміцнення нашого суспільства, а також у відносинах із міжнародними інституціями. Ціную готовність працювати заради України й надалі
Зустріч, за словами президента, стосувалася насамперед відбудови країни та взаємодії з міжнародними партнерами. Зеленський підкреслив, що розраховує на подальший внесок Маркарової в ці процеси.
Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню - Маркарова11.05.25, 20:54 • 7715 переглядiв