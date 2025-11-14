$42.060.03
14 листопада
Зеленський подякував Маркаровій та обговорив із нею подальшу співпрацю у відновленні України

Київ • УНН

 • 2324 перегляди

Зеленський зустрівся з колишнім послом України у США Оксаною Маркаровою. Вони обговорили потенційні напрямки співпраці після завершення її дипломатичної каденції, зокрема щодо відновлення держави.

Зеленський подякував Маркаровій та обговорив із нею подальшу співпрацю у відновленні України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім послом України у США Оксаною Маркаровою та заявив про можливість її подальшої участі в проєктах відновлення держави. Про це президент написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Оксаною Маркаровою потенційні напрямки співпраці після завершення її каденції на дипломатичній посаді.

Президент підкреслив її значний внесок у підтримку України та подякував за багаторічну роботу.

Ольга Стефанішина стала новим послом України у США27.08.25, 20:11 • 124422 перегляди

Зустрівся з Оксаною Маркаровою. Подякував їй за роботу на нашу державу – і протягом багатьох років, не тільки на дипломатичній посаді. Обговорили й можливі напрями майбутньої співпраці. Зокрема, є багато речей, які можуть бути зроблені для відновлення України, для зміцнення нашого суспільства, а також у відносинах із міжнародними інституціями. Ціную готовність працювати заради України й надалі 

– написав глава держави в Телеграмі.

Зустріч, за словами президента, стосувалася насамперед відбудови країни та взаємодії з міжнародними партнерами. Зеленський підкреслив, що розраховує на подальший внесок Маркарової в ці процеси.

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню - Маркарова11.05.25, 20:54 • 7715 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Дипломатка
Оксана Маркарова
Ольга Стефанишина
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна