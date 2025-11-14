$42.060.03
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансы
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советы
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - Опендатабот
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - Зеленский
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Зеленский поблагодарил Маркарову и обсудил с ней дальнейшее сотрудничество в восстановлении Украины

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Зеленский встретился с бывшим послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Они обсудили потенциальные направления сотрудничества после завершения ее дипломатической каденции, в частности по восстановлению государства.

Зеленский поблагодарил Маркарову и обсудил с ней дальнейшее сотрудничество в восстановлении Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшим послом Украины в США Оксаной Маркаровой и заявил о возможности ее дальнейшего участия в проектах восстановления государства. Об этом президент написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Оксаной Маркаровой потенциальные направления сотрудничества после завершения ее каденции на дипломатической должности.

Президент подчеркнул ее значительный вклад в поддержку Украины и поблагодарил за многолетнюю работу.

Встретился с Оксаной Маркаровой. Поблагодарил ее за работу на наше государство – и на протяжении многих лет, не только на дипломатической должности. Обсудили и возможные направления будущего сотрудничества. В частности, есть много вещей, которые могут быть сделаны для восстановления Украины, для укрепления нашего общества, а также в отношениях с международными институтами. Ценю готовность работать ради Украины и в дальнейшем 

– написал глава государства в Телеграме.

Встреча, по словам президента, касалась прежде всего восстановления страны и взаимодействия с международными партнерами. Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на дальнейший вклад Маркаровой в эти процессы.

