Зеленский поблагодарил Маркарову и обсудил с ней дальнейшее сотрудничество в восстановлении Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшим послом Украины в США Оксаной Маркаровой и заявил о возможности ее дальнейшего участия в проектах восстановления государства. Об этом президент написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Оксаной Маркаровой потенциальные направления сотрудничества после завершения ее каденции на дипломатической должности.

Президент подчеркнул ее значительный вклад в поддержку Украины и поблагодарил за многолетнюю работу.

Встретился с Оксаной Маркаровой. Поблагодарил ее за работу на наше государство – и на протяжении многих лет, не только на дипломатической должности. Обсудили и возможные направления будущего сотрудничества. В частности, есть много вещей, которые могут быть сделаны для восстановления Украины, для укрепления нашего общества, а также в отношениях с международными институтами. Ценю готовность работать ради Украины и в дальнейшем