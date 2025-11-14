Зеленский поблагодарил Маркарову и обсудил с ней дальнейшее сотрудничество в восстановлении Украины
Киев • УНН
Зеленский встретился с бывшим послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Они обсудили потенциальные направления сотрудничества после завершения ее дипломатической каденции, в частности по восстановлению государства.
Президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшим послом Украины в США Оксаной Маркаровой и заявил о возможности ее дальнейшего участия в проектах восстановления государства. Об этом президент написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Оксаной Маркаровой потенциальные направления сотрудничества после завершения ее каденции на дипломатической должности.
Президент подчеркнул ее значительный вклад в поддержку Украины и поблагодарил за многолетнюю работу.
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США27.08.25, 20:11 • 124420 просмотров
Встретился с Оксаной Маркаровой. Поблагодарил ее за работу на наше государство – и на протяжении многих лет, не только на дипломатической должности. Обсудили и возможные направления будущего сотрудничества. В частности, есть много вещей, которые могут быть сделаны для восстановления Украины, для укрепления нашего общества, а также в отношениях с международными институтами. Ценю готовность работать ради Украины и в дальнейшем
Встреча, по словам президента, касалась прежде всего восстановления страны и взаимодействия с международными партнерами. Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на дальнейший вклад Маркаровой в эти процессы.
Украина полностью поддерживает призыв Трампа к полному и безусловному прекращению огня - Маркарова11.05.25, 20:54 • 7715 просмотров