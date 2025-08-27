$41.400.03
Эксклюзив
15:38 • 6138 просмотра
12:29 • 40707 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
12:47 • 51481 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 40707 просмотра
27 августа, 07:59 • 40635 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
12:09 • 16361 просмотра
27 августа, 01:39 • 95323 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
11:13 • 38817 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 36487 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 40635 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 94319 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 95323 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 109873 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину новым послом Украины в США. Она заменит Оксану Маркарову, которая представляла Украину в Вашингтоне на протяжении полномасштабной войны.

Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США

Экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина назначена новым послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной – теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены – сегодня я подписал указ о назначении Посла. Определил ключевые задачи для обновления работы нашего посольства, и главное – реализовать полностью все договоренности из Вашингтона – договоренности наши с президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, "на столе находятся два украинских предложения, это сильные предложения - это соглашение об оружии для Украины, это соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов".

"И мы рассчитываем на быстрое движение в отношениях. Я благодарен Оксане Маркаровой. Оксана представляла Украину в Вашингтоне на протяжении всех этих лет полномасштабной войны – очень сложная миссия. И Украину всегда слышали в Соединенных Штатах. Я хочу поблагодарить за эту работу. Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии, и я предложил Оксане Маркаровой и в дальнейшем быть в команде – работать ради Украины", - добавил Зеленский.

Напомним

В июле Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины, что означало отставку всего Кабинета министров, в том числе Ольги Стефанишиной.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что готовится сменить посла Украины в США Оксану Маркарову. По его словам, новым дипломатическим представителем государства может стать министр обороны Рустем Умеров.

В июле Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

Павел Башинский

