Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США

Экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина назначена новым послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной – теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены – сегодня я подписал указ о назначении Посла. Определил ключевые задачи для обновления работы нашего посольства, и главное – реализовать полностью все договоренности из Вашингтона – договоренности наши с президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, "на столе находятся два украинских предложения, это сильные предложения - это соглашение об оружии для Украины, это соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов".

"И мы рассчитываем на быстрое движение в отношениях. Я благодарен Оксане Маркаровой. Оксана представляла Украину в Вашингтоне на протяжении всех этих лет полномасштабной войны – очень сложная миссия. И Украину всегда слышали в Соединенных Штатах. Я хочу поблагодарить за эту работу. Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии, и я предложил Оксане Маркаровой и в дальнейшем быть в команде – работать ради Украины", - добавил Зеленский.

Напомним

В июле Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины, что означало отставку всего Кабинета министров, в том числе Ольги Стефанишиной.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что готовится сменить посла Украины в США Оксану Маркарову. По его словам, новым дипломатическим представителем государства может стать министр обороны Рустем Умеров.

В июле Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.