Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США. Про це повідомляє УНН.

Підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах - написав Зеленський у соцмережах.

Зеленський висловив вдячність Стефанішиній за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна буде працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії.

Доповнення

Раніше Железняк повідомляв, що ексвіцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина буде послом у США. Ексміністр оборони Рустем Умєров піде у РНБО.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що готується змінити посла України в США Оксану Маркарову. Раніше казав, що новим дипломатичним представником держави може стати міністр оборони Рустем Умєров.