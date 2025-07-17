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Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
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Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
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Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США

Київ • УНН

 • 12697 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США. Про це повідомляє УНН

Підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах

- написав Зеленський у соцмережах. 

Зеленський висловив вдячність Стефанішиній за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна буде працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії.

Доповнення

Раніше Железняк повідомляв, що ексвіцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина буде послом у США. Ексміністр оборони Рустем Умєров піде у РНБО.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що готується змінити посла України в США Оксану Маркарову. Раніше казав, що новим дипломатичним представником держави може стати міністр оборони Рустем Умєров.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ПолітикаНовини Світу
Стефанішина Ольга Віталіївна
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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