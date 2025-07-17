Стефанішина йде послом у США, а Умєров піде у РНБО – нардеп

Ексвіцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина буде послом у США. Ексміністр оборони Рустем Умєров піде у РНБО.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Ольга Стефанішина йде послом у США. Рустем Умєров залишається в Україні, піде у РНБО. Правда поки невідомо чи на Секретаря чи на заступника. Ну або чергових радником Президента - написав Железняк у Telegram.

Железняк зазначив, що все ще може 100500 разів змінитися знову. " Причину мені називають непогодження кандидатури з боку Вашингтону", - прокоментував Железняк зміну щодо Умєрова.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що готується змінити посла України в США Оксану Маркарову. Раніше він заявляв, що новим дипломатичним представником держави може стати міністр оборони Рустем Умєров.

16 липня Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України.

Його звільнення означає автоматичну відставку всього Кабміну, зокрема Умєрова та Стефанішиної, яка втратила посаду віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністра юстиції України.Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони.