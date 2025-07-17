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Стефанішина йде послом у США, а Умєров піде у РНБО – нардеп

Київ • УНН

 • 3406 перегляди

Ексвіцепрем'єрка Ольга Стефанішина призначена послом у США. Колишній міністр оборони Рустем Умєров перейде до РНБО, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Стефанішина йде послом у США, а Умєров піде у РНБО – нардеп

Ексвіцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина буде послом у США. Ексміністр оборони Рустем Умєров піде у РНБО.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Ольга Стефанішина йде послом у США. Рустем Умєров залишається в Україні, піде у РНБО. Правда поки невідомо чи на Секретаря чи на заступника. Ну або чергових радником Президента

- написав Железняк у Telegram.

Железняк зазначив, що все ще може 100500 разів змінитися знову. " Причину мені називають непогодження кандидатури з боку Вашингтону", - прокоментував Железняк зміну щодо Умєрова. 

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що готується змінити посла України в США Оксану Маркарову. Раніше він заявляв, що новим дипломатичним представником держави може стати міністр оборони Рустем Умєров.

16 липня Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України.

Його звільнення означає автоматичну відставку всього Кабміну, зокрема Умєрова та Стефанішиної, яка втратила посаду віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністра юстиції України.Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Маркарова Оксана Сергіївна
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Верховна Рада України
Стефанішина Ольга Віталіївна
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Ярослав Железняк
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
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