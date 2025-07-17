Стефанишина станет послом в США, а Умеров пойдет в СНБО – нардеп
Киев • УНН
Экс-вице-премьер Ольга Стефанишина назначена послом в США. Бывший министр обороны Рустем Умеров перейдет в СНБО, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина будет послом в США. Экс-министр обороны Рустем Умеров пойдет в СНБО.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Ольга Стефанишина идет послом в США. Рустем Умеров остается в Украине, пойдет в СНБО. Правда пока неизвестно, на Секретаря или на заместителя. Ну или очередным советником Президента
Железняк отметил, что все еще может 100500 раз измениться снова. "Причину мне называют несогласование кандидатуры со стороны Вашингтона", - прокомментировал Железняк изменение относительно Умерова.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявил, что готовится сменить посла Украины в США Оксану Маркарову. Ранее он заявлял, что новым дипломатическим представителем государства может стать министр обороны Рустем Умеров.
16 июля Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины.
Его увольнение означает автоматическую отставку всего Кабмина, в том числе Умерова и Стефанишиной, которая потеряла должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции Украины. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра обороны.