Стефанишина станет послом в США, а Умеров пойдет в СНБО – нардеп

Экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина будет послом в США. Экс-министр обороны Рустем Умеров пойдет в СНБО.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Ольга Стефанишина идет послом в США. Рустем Умеров остается в Украине, пойдет в СНБО. Правда пока неизвестно, на Секретаря или на заместителя. Ну или очередным советником Президента - написал Железняк в Telegram.

Железняк отметил, что все еще может 100500 раз измениться снова. "Причину мне называют несогласование кандидатуры со стороны Вашингтона", - прокомментировал Железняк изменение относительно Умерова.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что готовится сменить посла Украины в США Оксану Маркарову. Ранее он заявлял, что новым дипломатическим представителем государства может стать министр обороны Рустем Умеров.

16 июля Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины.

Его увольнение означает автоматическую отставку всего Кабмина, в том числе Умерова и Стефанишиной, которая потеряла должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции Украины. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра обороны.