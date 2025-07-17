Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США. Об этом сообщает УНН.

Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах - написал Зеленский в соцсетях.

Зеленский выразил благодарность Стефанишиной за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции.

"Это успешная работа. Много достигнуто. За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больший, чем за несколько предыдущих десятилетий. Также Ольга участвовала в переговорах с США о новом формате нашего экономического сотрудничества и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина будет работать с Америкой именно на такой основе и в дальнейшем, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию.

Дополнение

Ранее Железняк сообщал, что экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина будет послом в США. Экс-министр обороны Рустем Умеров пойдет в СНБО.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что готовится сменить посла Украины в США Оксану Маркарову. Ранее говорил, что новым дипломатическим представителем государства может стать министр обороны Рустем Умеров.