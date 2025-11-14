$42.060.03
Зеленский наградил военных высшими государственными наградами и пообещал, что Украина "отомстит за каждого героя"

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Президент Украины наградил военных государственными наградами и вручил "Золотые звезды" воинам и семьям бойцов, погибших, защищая Украину.

Зеленский наградил военных высшими государственными наградами и пообещал, что Украина "отомстит за каждого героя"

Президент Владимир Зеленский наградил украинских военных орденами "Золотая Звезда" и другими государственными наградами, а также передал награды семьям погибших бойцов. Об этом он сообщил в своем Telegram, подчеркнув, что чествование героев – неотъемлемая часть борьбы Украины в войне, пишет УНН.

Подробности

Наградил орденами "Золотая Звезда" и другими государственными наградами военнослужащих Сил безопасности и обороны Украины и передал награды семьям погибших Героев, награжденных посмертно. Чтим украинских воинов. Благодарим украинские семьи за то, что у нас есть такие воины 

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что государство ежедневно работает над усилением обороноспособности, чтобы реагировать на российские удары все эффективнее. По его словам, Украина продолжит давать асимметричный ответ агрессору.

ч. Зеленский поблагодарил Маркарову и обсудил с ней дальнейшее сотрудничество в восстановлении Украины

Делаем все, чтобы Украина ежедневно становилась сильнее – именно это нужно. На каждый российский удар есть наши ответы, и это будет еще ощутимее. За каждого нашего павшего героя мы отомстим. И заставим Россию к миру – обязательно 

– подчеркнул он.

Зеленский также добавил, что Украина стремится к дню, когда война завершится окончательно, а страна получит настоящие гарантии безопасности для следующих поколений.

Будет такой день, когда закончится эта война и когда мы гарантируем реальную безопасность для всех украинских детей, для всех наших поколений… И всегда будем чтить память всех наших людей, всех наших героев разных времен, отдавших свою жизнь, чтобы Украина жила 

– подытожил глава государства.

ч. Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО

Степан Гафтко

Общество
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина