Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлану Гринчук. Про це йдеться в указі Президента №845/2025, передає УНН.
На часткову зміну статті 1 указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Германа Галущенка та Світлану Гринчук
Документ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Вона наголосила на відсутності будь-яких порушень законодавства у своїй професійній діяльності.
Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.
Уряд відсторонив від посади міністра юстиції Германа Галущенка.