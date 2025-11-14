Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук. Об этом говорится в указе Президента №845/2025, передает УНН.
В частичное изменение статьи 1 указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Германа Галущенко и Светлану Гринчук
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Она отметила отсутствие каких-либо нарушений законодательства в своей профессиональной деятельности.
Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.
Правительство отстранило от должности министра юстиции Германа Галущенко.