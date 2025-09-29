Пісторіус закликав збільшити підтримку оборони України через неефективність переговорів з рф
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що переговори з росією малоефективні, тому європейці повинні зосередитися на зміцненні обороноздатності України. Він підкреслив, що дипломатичні зусилля не призводять до прориву, і мета полягає в тому, щоб Україна була сильною для досягнення тривалого миру.
Переговори з росією малоефективні, тому європейці повинні зосередитися на зміцненні обороноздатності України, наголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час Варшавського безпекового форуму, пише The Guardian, передає УНН.
Деталі
Безсумнівно, путін не хоче припинення війни, і європейці повинні забезпечити, щоб Україна залишалася сильною
Він також попередив, що продовження переговорів про мирну угоду залишається здебільшого "виданням бажаного за дійсне", оскільки "дипломатичні зусилля не призводять до жодного суттєвого прориву" у війні.
Він сказав, що з огляду на це "ми повинні зосередитися на розширенні можливостей України та зміцненні її оборони".
Наша мета - побачити, як Україна вступає у змістовні переговори для досягнення тривалого миру, і для цього Україна має бути сильною. Це наш обов’язок як європейців
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Німеччина посилить протиповітряну оборону східного флангу НАТО та до кінця року передасть Україні ще дві системи Patriot. Крім того, до Данії направлять підрозділи з протидроновими системами для забезпечення безпеки саміту ЄС.