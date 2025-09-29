Пісторіус закликав збільшити підтримку оборони України через неефективність переговорів з рф

Переговори з росією малоефективні, тому європейці повинні зосередитися на зміцненні обороноздатності України, наголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час Варшавського безпекового форуму, пише The Guardian, передає УНН.

Він також попередив, що продовження переговорів про мирну угоду залишається здебільшого "виданням бажаного за дійсне", оскільки "дипломатичні зусилля не призводять до жодного суттєвого прориву" у війні.

Він сказав, що з огляду на це "ми повинні зосередитися на розширенні можливостей України та зміцненні її оборони".

Наша мета - побачити, як Україна вступає у змістовні переговори для досягнення тривалого миру, і для цього Україна має бути сильною. Це наш обов’язок як європейців