Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Писториус призвал увеличить поддержку обороны Украины из-за неэффективности переговоров с рф

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что переговоры с россией малоэффективны, поэтому европейцы должны сосредоточиться на укреплении обороноспособности Украины. Он подчеркнул, что дипломатические усилия не приводят к прорыву, и цель состоит в том, чтобы Украина была сильной для достижения длительного мира.

Писториус призвал увеличить поддержку обороны Украины из-за неэффективности переговоров с рф

Переговоры с россией малоэффективны, поэтому европейцы должны сосредоточиться на укреплении обороноспособности Украины, подчеркнул министр обороны Германии Борис Писториус во время Варшавского форума безопасности, пишет The Guardian, передает УНН.

Подробности

Несомненно, путин не хочет прекращения войны, и европейцы должны обеспечить, чтобы Украина оставалась сильной

 - отметил Писториус.

Он также предупредил, что продолжение переговоров о мирном соглашении остается по большей части "выдачей желаемого за действительное", поскольку "дипломатические усилия не приводят к какому-либо существенному прорыву" в войне.

Он сказал, что ввиду этого "мы должны сосредоточиться на расширении возможностей Украины и укреплении ее обороны".

Наша цель - увидеть, как Украина вступает в содержательные переговоры для достижения длительного мира, и для этого Украина должна быть сильной. Это наш долг как европейцев

 - подытожил министр.

Напомним

Ранее УНН писал, что Министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Германия усилит противовоздушную оборону восточного фланга НАТО и до конца года передаст Украине еще две системы Patriot. Кроме того, в Данию направят подразделения с противодроновыми системами для обеспечения безопасности саммита ЕС.

Алена Уткина

