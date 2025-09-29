Писториус призвал увеличить поддержку обороны Украины из-за неэффективности переговоров с рф
Киев • УНН
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что переговоры с россией малоэффективны, поэтому европейцы должны сосредоточиться на укреплении обороноспособности Украины. Он подчеркнул, что дипломатические усилия не приводят к прорыву, и цель состоит в том, чтобы Украина была сильной для достижения длительного мира.
Переговоры с россией малоэффективны, поэтому европейцы должны сосредоточиться на укреплении обороноспособности Украины, подчеркнул министр обороны Германии Борис Писториус во время Варшавского форума безопасности, пишет The Guardian, передает УНН.
Подробности
Несомненно, путин не хочет прекращения войны, и европейцы должны обеспечить, чтобы Украина оставалась сильной
Он также предупредил, что продолжение переговоров о мирном соглашении остается по большей части "выдачей желаемого за действительное", поскольку "дипломатические усилия не приводят к какому-либо существенному прорыву" в войне.
Он сказал, что ввиду этого "мы должны сосредоточиться на расширении возможностей Украины и укреплении ее обороны".
Наша цель - увидеть, как Украина вступает в содержательные переговоры для достижения длительного мира, и для этого Украина должна быть сильной. Это наш долг как европейцев
Напомним
Ранее УНН писал, что Министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Германия усилит противовоздушную оборону восточного фланга НАТО и до конца года передаст Украине еще две системы Patriot. Кроме того, в Данию направят подразделения с противодроновыми системами для обеспечения безопасности саммита ЕС.