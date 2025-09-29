Писториус призвал увеличить поддержку обороны Украины из-за неэффективности переговоров с рф

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что переговоры с россией малоэффективны, поэтому европейцы должны сосредоточиться на укреплении обороноспособности Украины. Он подчеркнул, что дипломатические усилия не приводят к прорыву, и цель состоит в том, чтобы Украина была сильной для достижения длительного мира.