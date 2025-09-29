Німеччина посилює східний фланг НАТО: до кінця року поставить Україні ще дві системи Patriot - Пісторіус

$41.480.01
48.410.31
ukenru
11:40 • 3118 перегляди
рф хоче підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми попри ризики ядерного інциденту – Сибіга
11:33 • 11763 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 10700 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 16704 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 10733 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 26799 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 48297 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69885 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50743 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 44304 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
92%
755мм
Популярнi новини
Партія Маї Санду лідирує на виборах до парламенту Молдови: опрацьовано понад 98% протоколів29 вересня, 03:06 • 11219 перегляди
У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира29 вересня, 06:18 • 12958 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 20666 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 13704 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 11202 перегляди
Публікації
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби12:39 • 2614 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися11:33 • 11764 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 11211 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 13713 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 72714 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Андрій Сибіга
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Польща
Європа
Молдова
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 5504 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 20676 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 26868 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 36538 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 99698 перегляди
Актуальне
TikTok
Instagram
The Guardian
Нептун (крилата ракета)
MIM-104 Patriot

Німеччина посилює східний фланг НАТО: до кінця року поставить Україні ще дві системи Patriot - Пісторіус

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про посилення протиповітряної оборони східного флангу НАТО. Німеччина передасть Україні ще дві системи Patriot до кінця року та направить підрозділи з протидроновими системами до Данії.

Німеччина посилює східний фланг НАТО: до кінця року поставить Україні ще дві системи Patriot - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Німеччина посилить протиповітряну оборону східного флангу НАТО та до кінця року передасть Україні ще дві системи Patriot. Крім того, до Данії направлять підрозділи з протидроновими системами для забезпечення безпеки саміту ЄС. Про це міністр заявив під час Варшавського безпекового форуму, передає кореспондент УНН.

Ми посилимо нашу протиповітряну оборону та повітряне спостереження. Ми впроваджуємо ще один рівень у сфері спостереження за повітряним простором та посилення східного флангу НАТО 

- сказав він.

Пісторіус наголосив, що за необхідності, сили НАТО будуть готові до цього, включно із літаками союзників у Балтійському морі, "які нещодавно супроводжували російські винищувачі з повітряного простору Естонії". Він також додав, що до Данії направлять підрозділи з протидроновими системами.

Щойно я вирішив, що ми також направимо персонал Бундесверу з відповідними системами захисту від безпілотників до Данії для забезпечення наступної зустрічі глав держав та урядів Європейського Союзу наступного тижня 

- заявив міністр.

Окрім цього Пісторіус оголосив про посилення допомоги Україні, зокрема йдеться про передачу додаткових систем ППО до тих, що вже були відправлені Німеччиною.

Німеччина залишається твердо відданою своїм власним зобов'язанням. Ми витрачаємо 9 мільярдів євро на рік на підтримку боротьби України. А нещодавнє розгортання понад 580 безпілотників та 80 російських крилатих ракет ще раз показало, що ми повинні зміцнювати українську протиповітряну оборону. Саме це ми тут і робимо. Німеччина поставила три системи протиповітряної оборони Patriot і ми поставимо ще дві системи протиповітряної оборони до кінця року за підтримки наших норвезьких партнерів 

- наголосив Пісторіус.

Ми повинні забезпечити сталу підтримку Україні та робити це краще, ніж в останні місяці. Європейський Союз повинен це підтримати. Має створити набагато більш гнучку структуру для оборонної промисловості в Європі. Це єдиний спосіб наростити наші виробничі потужності та збільшити наші постачання до України. Це відповідає нашим власним стратегічним інтересам 

- підсумував він.

Міністр оборони Німеччини: два російські супутники відстежують космічні апарати Збройних сил Німеччини25.09.25, 16:28 • 2920 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Бундесвер
НАТО
MIM-104 Patriot
Європейський Союз
Борис Пісторіус
Данія
Норвегія
Німеччина
Естонія
Україна