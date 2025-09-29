Німеччина посилює східний фланг НАТО: до кінця року поставить Україні ще дві системи Patriot - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Німеччина посилить протиповітряну оборону східного флангу НАТО та до кінця року передасть Україні ще дві системи Patriot. Крім того, до Данії направлять підрозділи з протидроновими системами для забезпечення безпеки саміту ЄС. Про це міністр заявив під час Варшавського безпекового форуму, передає кореспондент УНН.

Ми посилимо нашу протиповітряну оборону та повітряне спостереження. Ми впроваджуємо ще один рівень у сфері спостереження за повітряним простором та посилення східного флангу НАТО

Пісторіус наголосив, що за необхідності, сили НАТО будуть готові до цього, включно із літаками союзників у Балтійському морі, "які нещодавно супроводжували російські винищувачі з повітряного простору Естонії". Він також додав, що до Данії направлять підрозділи з протидроновими системами.

Щойно я вирішив, що ми також направимо персонал Бундесверу з відповідними системами захисту від безпілотників до Данії для забезпечення наступної зустрічі глав держав та урядів Європейського Союзу наступного тижня

Окрім цього Пісторіус оголосив про посилення допомоги Україні, зокрема йдеться про передачу додаткових систем ППО до тих, що вже були відправлені Німеччиною.

Німеччина залишається твердо відданою своїм власним зобов'язанням. Ми витрачаємо 9 мільярдів євро на рік на підтримку боротьби України. А нещодавнє розгортання понад 580 безпілотників та 80 російських крилатих ракет ще раз показало, що ми повинні зміцнювати українську протиповітряну оборону. Саме це ми тут і робимо. Німеччина поставила три системи протиповітряної оборони Patriot і ми поставимо ще дві системи протиповітряної оборони до кінця року за підтримки наших норвезьких партнерів