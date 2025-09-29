Германия усиливает восточный фланг НАТО: до конца года поставит Украине еще две системы Patriot - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Германия усилит противовоздушную оборону восточного фланга НАТО и до конца года передаст Украине еще две системы Patriot. Кроме того, в Данию будут направлены подразделения с противодроновыми системами для обеспечения безопасности саммита ЕС. Об этом министр заявил во время Варшавского форума безопасности, передает корреспондент УНН.

Мы усилим нашу противовоздушную оборону и воздушное наблюдение. Мы внедряем еще один уровень в сфере наблюдения за воздушным пространством и усиления восточного фланга НАТО

Писториус подчеркнул, что при необходимости силы НАТО будут готовы к этому, включая самолеты союзников в Балтийском море, "которые недавно сопровождали российские истребители из воздушного пространства Эстонии". Он также добавил, что в Данию будут направлены подразделения с противодроновыми системами.

Только что я решил, что мы также направим персонал Бундесвера с соответствующими системами защиты от беспилотников в Данию для обеспечения следующей встречи глав государств и правительств Европейского Союза на следующей неделе

Кроме этого Писториус объявил об усилении помощи Украине, в частности речь идет о передаче дополнительных систем ПВО к тем, что уже были отправлены Германией.

Германия остается твердо приверженной своим собственным обязательствам. Мы тратим 9 миллиардов евро в год на поддержку борьбы Украины. А недавнее развертывание более 580 беспилотников и 80 российских крылатых ракет еще раз показало, что мы должны укреплять украинскую противовоздушную оборону. Именно это мы здесь и делаем. Германия поставила три системы противовоздушной обороны Patriot и мы поставим еще две системы противовоздушной обороны до конца года при поддержке наших норвежских партнеров