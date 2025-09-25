Министр обороны Германии: два российских спутника отслеживают космические аппараты Вооруженных сил Германии

Во время третьего космического конгресса федеральный министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что два российских разведывательных спутника "Луч-Олимп" отслеживают космические аппараты, используемые немецкими военными. Об этом заявил министр в своем докладе, пишет УНН.

Писториус подчеркнул, что это свидетельствует о серьезных стратегических угрозах в космосе, где Россия и Китай уже занимают важные позиции.

По словам министра, сейчас над Европой пролетают по меньшей мере 39 китайских и российских разведывательных спутников, а их наблюдения транслируются в реальном времени.

Министр обратил внимание на "маневренные и динамичные" действия Китая и размещение российских спутников рядом с космическими системами Германии и союзников, что создает риск опасных инцидентов.

В настоящее время два спутника IntelSat, которые также используются Вооруженными силами Германии, отслеживаются двумя российскими разведывательными спутниками "Луч-Олимп". Я хотел бы, чтобы мне еще раз объяснили характер такого поведения. Это показывает, насколько близко мы сейчас к реальным опасным ситуациям – подчеркнул Писториус.

Он отметил, что космические системы давно стали критической инфраструктурой, на которой базируется экономическая и оборонная мощь страны. Писториус призвал к быстрым действиям в Бундесвере, правительстве и частном секторе, а также к тесному международному сотрудничеству с европейскими и трансатлантическими партнерами для защиты интересов Германии в космосе.

Министр подчеркнул необходимость комплексного подхода, объединяющего гражданские, экономические и военные аспекты космической деятельности, и призвал промышленность активно участвовать в разработке технологий для использования и защиты космоса.

