10:41 • 10477 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 32436 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 26803 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 52515 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 53163 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 72878 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 54711 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46965 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42564 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 72845 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Міністр оборони Німеччини: два російські супутники відстежують космічні апарати Збройних сил Німеччини

Київ • УНН

 • 1148 перегляди

Два російські розвідувальні супутники "Луч-Олімп" відстежують космічні апарати, які використовуються німецькими військовими. Це свідчить про серйозні стратегічні загрози у космосі, де Росія та Китай вже займають важливі позиції.

Міністр оборони Німеччини: два російські супутники відстежують космічні апарати Збройних сил Німеччини

Під час третього космічного конгресу федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що два російські розвідувальні супутники "Луч-Олімп" відстежують космічні апарати, які використовуються німецькими військовими. Про це заявив міністр у своїй доповіді, пише УНН.

Деталі

Пісторіус підкреслив, що це свідчить про серйозні стратегічні загрози у космосі, де росія та Китай вже займають важливі позиції.

За словами міністра, зараз над Європою пролітають щонайменше 39 китайських і російських розвідувальних супутників, а їхні спостереження транслюються в реальному часі. 

Україна створить Космічні війська до кінця 2025 року - Кабмін23.09.25, 15:30 • 23331 перегляд

Міністр звернув увагу на "маневрені та динамічні" дії Китаю та розміщення російських супутників поруч із космічними системами Німеччини та союзників, що створює ризик небезпечних інцидентів.

Наразі два супутники IntelSat, які також використовуються Збройними силами Німеччини, відстежуються двома російськими розвідувальними супутниками "Луч-Олімп". Я хотів би, щоб мені ще раз пояснили характер такої поведінки. Це показує, наскільки близько ми зараз до реальних небезпечних ситуацій

– наголосив Пісторіус.

Він наголосив, що космічні системи давно стали критичною інфраструктурою, на якій базується економічна та оборонна потужність країни. Пісторіус закликав до швидких дій у Бундесвері, уряді та приватному секторі, а також до тісної міжнародної співпраці з європейськими та трансатлантичними партнерами для захисту інтересів Німеччини в космосі.

Міністр підкреслив необхідність комплексного підходу, що об’єднує цивільні, економічні та військові аспекти космічної діяльності, і закликав промисловість активно брати участь у розробці технологій для використання і захисту космосу.

Західні країни попереджають про зростання космічних загроз від росії та Китаю - Reuters19.09.25, 18:06 • 3842 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Бундесвер
Reuters
Борис Пісторіус
Європа
Німеччина
Китай