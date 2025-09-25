Міністр оборони Німеччини: два російські супутники відстежують космічні апарати Збройних сил Німеччини

Під час третього космічного конгресу федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що два російські розвідувальні супутники "Луч-Олімп" відстежують космічні апарати, які використовуються німецькими військовими. Про це заявив міністр у своїй доповіді, пише УНН.

Пісторіус підкреслив, що це свідчить про серйозні стратегічні загрози у космосі, де росія та Китай вже займають важливі позиції.

За словами міністра, зараз над Європою пролітають щонайменше 39 китайських і російських розвідувальних супутників, а їхні спостереження транслюються в реальному часі.

Міністр звернув увагу на "маневрені та динамічні" дії Китаю та розміщення російських супутників поруч із космічними системами Німеччини та союзників, що створює ризик небезпечних інцидентів.

Наразі два супутники IntelSat, які також використовуються Збройними силами Німеччини, відстежуються двома російськими розвідувальними супутниками "Луч-Олімп". Я хотів би, щоб мені ще раз пояснили характер такої поведінки. Це показує, наскільки близько ми зараз до реальних небезпечних ситуацій