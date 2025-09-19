Західні країни попереджають про зростання космічних загроз від росії та Китаю - Reuters

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Ексклюзив
12:05 • 12546 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 12134 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 18156 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 32510 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 32514 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 50650 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 44735 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 65339 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44999 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52707 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.3м/с
56%
753мм
Популярнi новини
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo19 вересня, 05:36 • 25814 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги19 вересня, 07:04 • 25579 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto19 вересня, 07:55 • 21014 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto19 вересня, 08:27 • 17964 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні10:27 • 19163 перегляди
Публікації
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 2866 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 12546 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 18156 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 50650 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 57912 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Естонія
Реклама
УНН Lite
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 2866 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ14:03 • 1548 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 8904 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 10471 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 23054 перегляди
Актуальне
МіГ-31
БМ-30 «Смерч»
Spotify
The Guardian
Financial Times

Західні країни попереджають про зростання космічних загроз від росії та Китаю - Reuters

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Високопоставлений французький військово-космічний чиновник заявив про посилення ворожої активності в космосі, особливо з боку росії, що відображає конфлікти на Землі. Західні країни відзначають швидкий розвиток космічних програм Китаю та збільшення кількості протисупутникової зброї на орбіті.

Західні країни попереджають про зростання космічних загроз від росії та Китаю - Reuters

Високопоставлений французький військово-космічний чиновник попередив про посилення "ворожої або недружньої" активності у космосі, зокрема з боку росії, підкресливши, що сучасні конфлікти на Землі вже відображаються на орбіті. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Генерал-майор Вінсент Шюссо, генерал Французького космічного командування, заявив у своєму першому інтерв’ю міжнародним ЗМІ після призначення, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році спостерігається значне зростання ворожої активності у космосі. За його словами, супротивники, особливо росія, використовують різноманітні методи впливу на супутники, включно з глушінням сигналів, лазерами та кібератаками.

Конфлікт в Україні показує, що космос тепер є повноцінною операційною сферою 

- підкреслив Шюссо.

Франція раніше публічно звинуватила москву у спробах шпигувати за військовими супутниками у 2018 році, однак після того подробиці підозрілих маневрів не розкривалися. 

НАСА та Індія розгорнули найбільшу радарну антену у космосі: новий супутник відстежуватиме зміни Землі з неймовірною точністю27.08.25, 16:07 • 2869 переглядiв

Міністерство оборони росії та "роскосмос" наразі не прокоментували ці заяви. кремль своєю чергою наполягає, що західні країни ведуть проти росії гібридну війну, і заперечує твердження про використання супутників для атак на інші орбітальні об’єкти.

Шюссо також відзначив швидкий розвиток космічних програм Китаю, другого за обсягом державного інвестора у космос після США. 

Кожен день (Китай – ред.) демонструє запаморочливий прогрес – запуск дедалі більшої кількості супутників, розробка способів дії, які виходять за рамки того, що ми бачили раніше

- коментує ситуацію генерал.

Західні країни дедалі частіше публічно попереджають про загрози для супутників, від яких залежить не лише оборона, а й економіка, банківська сфера та енергетика. 

Дуже сильно програвали, а тепер номер один: Трамп про космічні перегони з Китаєм та рф02.09.25, 23:16 • 6312 переглядiв

Генерал-майор Пол Тедман, керівник Космічного командування Великої Британії, зазначив: "Ця економічна та військова залежність від космосу дедалі більше опиняється під загрозою. Загроза зростає за масштабами, складністю та швидкістю".

Бригадний генерал Канади Крістофер Хорнер повідомив, що на орбіті вже перебуває понад 200 одиниць протисупутникової зброї. 

Це шокуюча цифра. Вона становить загрозу для всього: від супутникового зв’язку до спостереження за Землею

- сказав він.

У відповідь країни Заходу розширюють власні космічні можливості. Німеччина планує створити багатоорбітальне з'єднання супутників для оборони, перша фаза якого запланована на 2029 рік, повідомив генерал-майор Міхаель Траут. 

Пентагон почав розгортання нової супутникової мережі для бойових операцій11.09.25, 11:11 • 2954 перегляди

Франція зосереджується на підвищенні стійкості космічних активів, включно з низькоорбітальними супутниками та розвитком демонстраційних апаратів для патрулювання та спостереження.

Шюссо зазначив, що одним із пріоритетів є здатність не лише спостерігати та аналізувати, а й діяти у космосі: "Ми прагнемо розвивати широкий спектр дій у космосі… не лише бачити та розуміти, але й діяти".

Британія, Норвегія та Україна можуть приєднатися до космічної програми ЄС IRIS² - ЗМІ28.07.25, 10:56 • 3718 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Електроенергія
Пентагон
Reuters
Франція
Норвегія
Велика Британія
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна