Західні країни попереджають про зростання космічних загроз від росії та Китаю - Reuters

Високопоставлений французький військово-космічний чиновник попередив про посилення "ворожої або недружньої" активності у космосі, зокрема з боку росії, підкресливши, що сучасні конфлікти на Землі вже відображаються на орбіті. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Генерал-майор Вінсент Шюссо, генерал Французького космічного командування, заявив у своєму першому інтерв’ю міжнародним ЗМІ після призначення, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році спостерігається значне зростання ворожої активності у космосі. За його словами, супротивники, особливо росія, використовують різноманітні методи впливу на супутники, включно з глушінням сигналів, лазерами та кібератаками.

Конфлікт в Україні показує, що космос тепер є повноцінною операційною сферою - підкреслив Шюссо.

Франція раніше публічно звинуватила москву у спробах шпигувати за військовими супутниками у 2018 році, однак після того подробиці підозрілих маневрів не розкривалися.

Міністерство оборони росії та "роскосмос" наразі не прокоментували ці заяви. кремль своєю чергою наполягає, що західні країни ведуть проти росії гібридну війну, і заперечує твердження про використання супутників для атак на інші орбітальні об’єкти.

Шюссо також відзначив швидкий розвиток космічних програм Китаю, другого за обсягом державного інвестора у космос після США.

Кожен день (Китай – ред.) демонструє запаморочливий прогрес – запуск дедалі більшої кількості супутників, розробка способів дії, які виходять за рамки того, що ми бачили раніше - коментує ситуацію генерал.

Західні країни дедалі частіше публічно попереджають про загрози для супутників, від яких залежить не лише оборона, а й економіка, банківська сфера та енергетика.

Генерал-майор Пол Тедман, керівник Космічного командування Великої Британії, зазначив: "Ця економічна та військова залежність від космосу дедалі більше опиняється під загрозою. Загроза зростає за масштабами, складністю та швидкістю".

Бригадний генерал Канади Крістофер Хорнер повідомив, що на орбіті вже перебуває понад 200 одиниць протисупутникової зброї.

Це шокуюча цифра. Вона становить загрозу для всього: від супутникового зв’язку до спостереження за Землею - сказав він.

У відповідь країни Заходу розширюють власні космічні можливості. Німеччина планує створити багатоорбітальне з'єднання супутників для оборони, перша фаза якого запланована на 2029 рік, повідомив генерал-майор Міхаель Траут.

Франція зосереджується на підвищенні стійкості космічних активів, включно з низькоорбітальними супутниками та розвитком демонстраційних апаратів для патрулювання та спостереження.

Шюссо зазначив, що одним із пріоритетів є здатність не лише спостерігати та аналізувати, а й діяти у космосі: "Ми прагнемо розвивати широкий спектр дій у космосі… не лише бачити та розуміти, але й діяти".

