Британія, Норвегія та Україна можуть приєднатися до космічної програми ЄС IRIS² - ЗМІ

$41.780.01
48.980.12
ukenru
Усиновлення дітей в Україні: голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання озвучила виклики
Ексклюзив
08:08 • 2418 перегляди
Усиновлення дітей в Україні: голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання озвучила виклики
06:09 • 11621 перегляди
Невідомий БПЛА з білорусі залетів у повітряний простір Литви поблизу Вільнюса
27 липня, 14:42 • 52315 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись
Ексклюзив
27 липня, 10:16 • 93225 перегляди
Астрологічний прогноз на 28 липня - 3 серпня: Ретроградний Меркурій та Місяць у Скорпіоні
27 липня, 06:57 • 68367 перегляди
Трамп втрачає терпець через відсутність кроків путіна щодо припинення війни - Рубіо
26 липня, 17:25 • 65997 перегляди
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
26 липня, 06:52 • 70756 перегляди
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
25 липня, 18:39 • 60356 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 79360 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 218000 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.3м/с
76%
745мм
Популярнi новини
Коваленко: Класичної Третьої світової війни не буде28 липня, 00:09 • 14624 перегляди
Нардепа Рущишина провели в останню путь на Львівщині28 липня, 00:38 • 27679 перегляди
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до восьми, серед них дитина28 липня, 02:03 • 23656 перегляди
Кропивницький пережив нічну атаку дронів: що відомо28 липня, 02:32 • 27657 перегляди
Ракетний удар росії по Україні 28 липня: Польщі довелося підняти винищувачі03:03 • 40439 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 218022 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 149744 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 193411 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 163861 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 183804 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Стокгольм
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 52319 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 29770 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 32391 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 29984 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 30223 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Starlink
КАБ-250
The New York Times

Британія, Норвегія та Україна можуть приєднатися до космічної програми ЄС IRIS² - ЗМІ

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Норвегія, Україна та Велика Британія можуть долучитися до захищеної супутникової мережі ЄС IRIS², яка є альтернативою Starlink Ілона Маска. Норвегія вже веде переговори, тоді як Україна та Велика Британія ще не розпочали їх, попри занепокоєння щодо домінування Starlink на ринку.

Британія, Норвегія та Україна можуть приєднатися до космічної програми ЄС IRIS² - ЗМІ

Країни, які не входять до Європейського Союзу, такі як Норвегія, Україна та Велика Британія, можуть приєднатися до захищеної супутникової мережі ЄС IRIS², як альтернативу Starlink Ілона Маска, повідомив Euractiv комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, пише УНН.

Деталі

На відміну від Норвегії, яка вже веде переговори з Європейською комісією щодо приєднання до програми супутникової мережі IRIS², ні Україна, ні Велика Британія поки що не розпочали переговори щодо приєднання.

Однак Україна покладалася на SpaceX Маска для надання телекомунікаційних послуг для своїх військових операцій проти російських загарбників. При цьому існує загальне занепокоєння щодо рівня домінування сузір'я Starlink на космічному телекомунікаційному ринку.

Це дає IRIS², яка, як очікується, коштуватиме 10,6 мільярда євро та складатиметься приблизно з 280 супутників після запуску в 2030-х роках, можливість захопити частку ринку.

Я не був би проти

- сказав Кубілюс, коли його запитали, чи можуть такі країни, що не входять до ЄС, офіційно приєднатися до багатомільярдної космічної програми.

Сполучене Королівство має вагомий досвід у космосі, тоді як Україна має значний потенціал, оскільки була ключовим космічним центром за радянських часів, додав Кубілюс.

Starlink відновив роботу після глобального збою - SpaceX25.07.25, 03:24 • 38176 переглядiв

Ісландія - також країна Європейської економічної зони, як і Норвегія, – заявила, що завершила переговори з Комісією на початку цього місяця щодо участі в IRIS².

Кубіліус виступив лише через кілька тижнів після презентації проекту Закону ЄС про космос, який був поданий Комісією 25 червня та спричинив інтенсивні закулісні переговори щодо сфери застосування правил.

Хоча остаточне опрацювання законодавства займе роки, його положення можуть у майбутньому перешкодити таким компаніям, як SpaceX Маска, отримати доступ до споживачів ЄС за допомогою своїх супутникових послуг.

Однак Кубілюс сказав, що поки що не було жодних негативних натяків на проект.

Наразі я не отримав жодних натяків на те, що американці відреагують на Закон ЄС про космос

- сказав Кубілюс, який щойно повернувся з поїздки до США з 17 по 22 липня.

Доповнення

Ілон Маск наказав відключити термінали Starlink на Херсонщині у вересні 2022 року, що спричинило перебої зв'язку та завадило оточенню російських позицій. Цей інцидент став першим відомим випадком відключення Starlink на полі бою, викликавши занепокоєння щодо впливу мільярдера на геополітику.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини СвітуТехнології
Андрюс Кубілюс
Starlink
SpaceX
Європейська комісія
Ілон Маск
Ісландія
Норвегія
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9