Британія, Норвегія та Україна можуть приєднатися до космічної програми ЄС IRIS² - ЗМІ

Країни, які не входять до Європейського Союзу, такі як Норвегія, Україна та Велика Британія, можуть приєднатися до захищеної супутникової мережі ЄС IRIS², як альтернативу Starlink Ілона Маска, повідомив Euractiv комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, пише УНН.

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На відміну від Норвегії, яка вже веде переговори з Європейською комісією щодо приєднання до програми супутникової мережі IRIS², ні Україна, ні Велика Британія поки що не розпочали переговори щодо приєднання.

Однак Україна покладалася на SpaceX Маска для надання телекомунікаційних послуг для своїх військових операцій проти російських загарбників. При цьому існує загальне занепокоєння щодо рівня домінування сузір'я Starlink на космічному телекомунікаційному ринку.

Це дає IRIS², яка, як очікується, коштуватиме 10,6 мільярда євро та складатиметься приблизно з 280 супутників після запуску в 2030-х роках, можливість захопити частку ринку.

Я не був би проти - сказав Кубілюс, коли його запитали, чи можуть такі країни, що не входять до ЄС, офіційно приєднатися до багатомільярдної космічної програми.

Сполучене Королівство має вагомий досвід у космосі, тоді як Україна має значний потенціал, оскільки була ключовим космічним центром за радянських часів, додав Кубілюс.

Starlink відновив роботу після глобального збою - SpaceX

Ісландія - також країна Європейської економічної зони, як і Норвегія, – заявила, що завершила переговори з Комісією на початку цього місяця щодо участі в IRIS².

Кубіліус виступив лише через кілька тижнів після презентації проекту Закону ЄС про космос, який був поданий Комісією 25 червня та спричинив інтенсивні закулісні переговори щодо сфери застосування правил.

Хоча остаточне опрацювання законодавства займе роки, його положення можуть у майбутньому перешкодити таким компаніям, як SpaceX Маска, отримати доступ до споживачів ЄС за допомогою своїх супутникових послуг.

Однак Кубілюс сказав, що поки що не було жодних негативних натяків на проект.

Наразі я не отримав жодних натяків на те, що американці відреагують на Закон ЄС про космос - сказав Кубілюс, який щойно повернувся з поїздки до США з 17 по 22 липня.

Доповнення

Ілон Маск наказав відключити термінали Starlink на Херсонщині у вересні 2022 року, що спричинило перебої зв'язку та завадило оточенню російських позицій. Цей інцидент став першим відомим випадком відключення Starlink на полі бою, викликавши занепокоєння щодо впливу мільярдера на геополітику.