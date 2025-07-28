Британия, Норвегия и Украина могут присоединиться к космической программе ЕС IRIS² - СМИ

Страны, не входящие в Европейский Союз, такие как Норвегия, Украина и Великобритания, могут присоединиться к защищенной спутниковой сети ЕС IRIS², как альтернативе Starlink Илона Маска, сообщил Euractiv комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, пишет УНН.

Детали

В отличие от Норвегии, которая уже ведет переговоры с Европейской комиссией о присоединении к программе спутниковой сети IRIS², ни Украина, ни Великобритания пока не начали переговоры о присоединении.

Однако Украина полагалась на SpaceX Маска для предоставления телекоммуникационных услуг для своих военных операций против российских захватчиков. При этом существует общее беспокойство относительно уровня доминирования созвездия Starlink на космическом телекоммуникационном рынке.

Это дает IRIS², которая, как ожидается, будет стоить 10,6 миллиарда евро и будет состоять примерно из 280 спутников после запуска в 2030-х годах, возможность захватить долю рынка.

Я не был бы против - сказал Кубилюс, когда его спросили, могут ли такие страны, не входящие в ЕС, официально присоединиться к многомиллиардной космической программе.

Соединенное Королевство имеет весомый опыт в космосе, тогда как Украина имеет значительный потенциал, поскольку была ключевым космическим центром в советское время, добавил Кубилюс.

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Исландия - также страна Европейской экономической зоны, как и Норвегия, – заявила, что завершила переговоры с Комиссией в начале этого месяца относительно участия в IRIS².

Кубилюс выступил лишь через несколько недель после презентации проекта Закона ЕС о космосе, который был подан Комиссией 25 июня и вызвал интенсивные закулисные переговоры относительно сферы применения правил.

Хотя окончательная доработка законодательства займет годы, его положения могут в будущем помешать таким компаниям, как SpaceX Маска, получить доступ к потребителям ЕС с помощью своих спутниковых услуг.

Однако Кубилюс сказал, что пока не было никаких негативных намеков на проект.

Пока я не получил никаких намеков на то, что американцы отреагируют на Закон ЕС о космосе - сказал Кубилюс, который только что вернулся из поездки в США с 17 по 22 июля.

Дополнение

Илон Маск приказал отключить терминалы Starlink на Херсонщине в сентябре 2022 года, что вызвало перебои связи и помешало окружению российских позиций. Этот инцидент стал первым известным случаем отключения Starlink на поле боя, вызвав обеспокоенность относительно влияния миллиардера на геополитику.