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Маск наказав відключити Starlink в Україні під час вдалого контрнаступу ЗСУ у 2022 році - Reuters

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Ілон Маск наказав відключити термінали Starlink на Херсонщині у вересні 2022 року, що спричинило перебої зв'язку та завадило оточенню російських позицій. Цей інцидент став першим відомим випадком відключення Starlink на полі бою, викликавши занепокоєння щодо впливу мільярдера на геополітику.

Маск наказав відключити Starlink в Україні під час вдалого контрнаступу ЗСУ у 2022 році - Reuters

Під час вирішальної спроби України повернути територію у росії наприкінці вересня 2022 року Ілон Маск віддав наказ, який ледь не зірвав контрнаступальні дії Збройних сил України і підірвав довіру Києва до Starlink, супутникового інтернет-сервісу, який мільярдер надавав на початку війни, щоб допомогти українським військовим підтримувати зв'язок на полі бою. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами трьох осіб, знайомих з ситуацією, Маск наказав старшому інженеру в каліфорнійському офісі SpaceX, підприємства Маска, яке контролює Starlink, скоротити покриття в таких районах, як Херсонська область, стратегічно важливий регіон на північ від Чорного моря, який Україна намагалася повернути.

Ми повинні це зробити

- сказав Майкл Ніколлс, інженер Starlink, колегам після отримання наказу, розповів один із цих людей.

Співробітники виконали наказ, деактивувавши щонайменше сто терміналів Starlink. Цей крок також торкнувся інших регіонів, захоплених росією, включаючи частину Донецької області далі на схід.

За словами українського військового посадовця, радника збройних сил та двох інших осіб, які зіткнулися з відключенням Starlink поблизу лінії фронту, за наказом Маска українські війська раптово зіткнулися з перебоями зв'язку. Солдати запанікували, дрони, які стежили за російськими військами, вимкнулися, а далекобійні артилерійські підрозділи, які покладалися на Starlink для наведення вогню, мали труднощі з ураженням цілей.

В результаті, за словами українського військового чиновника, Силам оборони не вдалося оточити російські позиції в місті Берислав, на схід від Херсона, адміністративному центрі однойменної області.

Оточення повністю зупинилося. Воно провалилося

- сказав військовий чиновник в інтерв'ю.

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Зрештою, Україна, завдяки вдалим наступальним діям, повернула Берислав, місто Херсон та деякі додаткові території, окуповані росією. Але наказ Маска, про який раніше не повідомлялося, є першим відомим випадком, коли мільярдер відключив покриття Starlink над полем бою під час конфлікту. Це рішення шокувало деяких співробітників Starlink і фактично змінило лінію фронту бойових дій, давши Маску можливість взяти "результат війни у свої руки"

- повідомило джерело.

Що відповіли у Маска

Версію українського командування спростовує розповідь Маска про те, як він керував сервісом Starlink в Україні під час війни. Ще в березні 2022 року, у дописі на своїй сторінці в соціальних мережах X, Маск написав: "Ми б ніколи такого не зробили".

Речник SpaceX заявив електронною поштою, що повідомлення інформаційного агентства є "неточними", і направив журналістів до допису на X раніше цього року, в якому компанія заявила: "Starlink повністю віддана наданню послуг Україні". Речник не вказав жодних неточностей у цьому звіті та не відповів на довгий перелік запитань щодо інциденту, ролі Starlink у війні в Україні чи інших деталей щодо її діяльності.

Офіс президента України Володимира Зеленського та Міністерство оборони країни не відповіли на запити про коментарі. Starlink досі надає послуги Україні, і українські військові покладаються на нього для зв'язку. Зеленський ще цього року публічно висловлював подяку Маску за Starlink.

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Starlink і вплив Маска на глобальну безпеку

Наказ Маска був першим проблиском влади, яку магнат зараз має в геополітиці та глобальній безпеці завдяки Starlink, швидкозростаючому супутниковому інтернет-сервісу, який з’явився на початку цього десятиліття, а тепер забезпечує зв'язок навіть у віддалених районах світу.

Ще до того, як Маск ненадовго обійняв посаду фінансового спонсора та радника президента США Дональда Трампа, успіх Starlink – і неперевершений зв'язок, який він пропонує по всій планеті – надав йому зростаючий вплив на політичних лідерів, уряди та військових у всьому світі.

Вплив Маска на військові справи у Вашингтоні та за його межами – через домінування Starlink у супутниковому зв'язку та вплив SpaceX у космічних запусках – досяг виміру, який раніше обмежувався суверенними урядами, що викликає занепокоєння деяких регуляторів та законодавців.

Поточне глобальне домінування Ілона Маска є прикладом небезпеки концентрованої влади в нерегульованих сферах. Його контроль повністю належить Маску, який дозволяє своїм примхам диктувати доступ до життєво важливої інфраструктури

 - сказала Марта Лейн Фокс, член верхньої палати парламенту Великої Британії, під час дебатів на початку цього року.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітикаНовини СвітуТехнології
Донецька область
Starlink
SpaceX
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Херсонська область
Ілон Маск
Берислав
Чорне море
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Херсон
Tesla
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