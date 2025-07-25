Starlink відновив роботу після глобального збою - SpaceX
Київ • УНН
Система супутникового зв'язку Starlink відновила роботу після 2,5-годинного збою, спричиненого несправністю внутрішніх програмних служб. Віце-президент SpaceX Майкл Ніколс вибачився за тимчасові незручності та пообіцяв усунути причину проблеми.
Система супутникового зв'язку Starlink "здебільшого відновився". Про це у соцмережі Х повідомив віце-президент компанії SpaceX з інжинірингу Майкл Ніколс, інформує УНН.
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За його словами, збій у мережі тривав приблизно 2,5 години.
Відключення сталося через збій ключових внутрішніх програмних служб, що забезпечують роботу основної мережі. Приносимо вибачення за тимчасовий збій у роботі
Він запевнив, що компанія прагне забезпечити високу надійність мережі.
"І повністю усунемо причину цієї проблеми, щоб гарантувати, що вона не повториться", - додав віце-президент SpaceX.
Нагадаємо
Ввечері 24 липня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Starlink ліг по всьому фронту. Згодом стало відомо, що проблеми з роботою системи спостерігаються по всьому світу.
Згодом мільярдер, власник SpaceX Ілон Маск у соцмережі Х приніс вибачення за збій у роботі системи супутникового зв'язку Starlink і запевнив, що сервіс відновлять найближчим часом.
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